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Франко Колапинто о развороте: «Досадно от того, что «Уильямс» мог добиться большего»

Колапинто высказался об ошибке в квалификации к спринту в США.

Пилот «Уильямса» сумел пробиться в третий сегмент спринт-квалификации, но там плохо проехал свой круг, допустив разворот. В итоге предстоящий заезд Колапинто начнет с 10-й позиции:

«Я просто немного расстроен, поскольку для меня все складывалось хорошо. Создавалось впечатление, что мы можем победить или как минимум можем бороться с машинами вокруг нас. Но на своем быстром круге я допустил ошибку в первом повороте.

Потом меня немного занесло в первом повороте, был занос в седьмом повороте. Я постарался отыграть время, но не получилось.

Так что да, круг бы в любом случае получился не слишком чистым. И ощущения у меня не очень, поскольку мне кажется, что мы могли бы оказаться и на восьмой позиции.

Как бы то ни было, в спринте разыгрывается мало очков, но мы все равно находимся близко к очковой зоне. И с учетом того, что на тренировки у нас было всего полтора часа, а мне нужно было изучить трассу и привыкнуть к машине, можно сказать, что мы добились неплохого прогресса. Просто досадно от того, что по ощущениям мы могли добиться большего».

Колапинто добавил, что мог сам усугубить ситуацию, приняв неправильное решение при корректировке настроек болида уже по ходу сессии:

«Я старался атаковать сильнее. У машины «Формулы-1» очень много прижимной силы. И, как говорят, чем быстрее ты едешь – тем лучше сцепление с трассой. Я попробовал так действовать и это сработало.

В целом квалификация прошла хорошо, просто я немного злюсь на себя, потому что сам решил немного подправить аэродинамический баланс, а этого не стоило делать. То же самое я сделал в Баку, и тогда это не сработало. Кажется, я не усвоил урок, потому что и на этот раз попросил инженеров чуть-чуть поправить баланс к третьему сегменту, и это снова не сработало. Мне нужно учиться на ошибках, стараться лучше все контролировать, лучше понимать предельные возможности этих шин. Мы станем лучше».

«Ф-1» возвращается: пять главных интриг на финал сезона!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racefans.net
Гран-при США
logoУильямс
logoФормула-1
Франко Колапинто
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