«Ф-1» возвращается: пять главных интриг на финал сезона!

От редакции : Привет! Вы в автоспортивном блоге «Гонки и немного нервов ». Поддержите автора плюсами и подписками, тогда таких классных разборов будет больше! Сегодня вашему вниманию – главные интриги финальной части сезона!

«Формула-1» заканчивает месячный перерыв и выходит на финальный отрезок своего лучшего за много лет сезона. Во-первых, впервые с 2021 года у нас есть титульная борьба. Во-вторых, кажется, впервые в эпоху гибридов сразу четыре машины претендуют на победу в гонках, и формально за шесть этапов до конца взять титул может любой пилот из топ-4. Причем это не будет сенсацией. Но и кроме титульной гонки интриг хватает.

1. Начнет ли «Макларен» играть на Норриса?

Ландо – чуть ли не фаворит в борьбе за чемпионство. Он проигрывает Ферстаппену 52 очка, его машина намного быстрее. И главное, Норрис – единственный преследователь Макса, который почти может взять титул без внешней помощи. Собрав все победы и лучшие круги на оставшихся этапах (включая спринты), Ландо гарантировано отыграет у Ферстаппена... 51 балл! То есть, для титула ему будет нужно, чтобы Макс хоть раз не стал вторым.

У «Макларена» сейчас лучшая машина в пелотоне: она выиграла три из четырех последних этапов, а без подиума в последний раз оставались еще в Японии. При этом, «Макларен» универсален – они выиграли на таких разных автодромах, как треки Зандвортаа и Сингапур, да и в Монце были явно лучшими, уступив «Феррари» тактически. Проблема «Макларена» в одном – у него два боеспособных пилота.

В Уокинге вообще любят давать своим пилотам бороться. Вспомним пару Райкконен – Монтойя или Баттон – Хэмилтон. Возможно, именно поэтому у «Макларена» в XXI веке всего один чемпионский титул в личном зачете, а Кубок конструкторов команда не брала с 98-го. В серии с официально разрешенной командной тактикой ее отсутствие – выстрел себе в ногу. Даже если этот выстрел радует болельщиков по всему миру.

«Макларен» уже анонсировал, что Оскар Пиастри готов помогать Ландо. В определенных условиях, с определенной целью и кучей других оговорок. Поймут ли в Уокинге, что так не пойдет? Если бы в Оскар пропустил Норриса в Венгрии и Италии (двух гонках, где Ландо финишировал сразу после напарника), отставание британца от Ферстаппена уже было бы на 10 очков меньше. Сколько еще баллов может себе позволить потерять «Макларен»?

Есть ощущение, что переход на командную тактику произойдет, когда австралиец потеряет даже математические шансы на титул. Когда это произойдет? Технически, такое возможно после Мексики. Но не будет ли мучительно поздно?

2. Уйдет ли Перес?

Инсайдеры уверяют: Серхио Перес объявит о завершении карьеры уже на домашнем Гран-при. И судя по всему, все к тому и идет. Мексиканский семьянин проводит, пожалуй, худший сезон в карьере. Достаточно сказать, что на «Ред Булл» он идет только восьмым в чемпионате – Чеко трижды забирался выше на «Форс-Индии»! Фактически Переса хватило только на старт сезона, когда болид из Милтон-Кейнса все еще доминировал в чемпионате. С тех пор только разочарование и боль.

Сейчас Перес – откровенный балласт, худший пилот в топ-4 команд, он явно уступает большей части пелотона. И это нельзя списать только на ферстаппен-мобиль, построенный исключительно под нидерландца. Перес проводит в серии 14-й сезон, а далеко не всем суждена судьба Льюиса Хэмилтона. Да, оставайся «Ред Булл» лучшей машиной чемпионата, Чеко мог бы еще пару лет баррикеллить при Ферстаппене. Но в нынешних условиях иметь его в ростере – непозволительная роскошь. Вопрос только – есть ли кем заменить мексиканца?

Даже если слухи про Норриса верны и «Макларен» не прочь сделать ставку на Пиастри, у Ландо точно есть еще год контракта с Уокингом. Да и трудно представить, что британец вот так внезапно решить сменить машину на ту, что похуже. Зачем? Чтобы стать лидером к 2026-му? Это вполне можно сделать, придя в команду с собственным титулом.

Другие варианты? В собственной программе «Ред Булл» очевидно нет серьезной молодежи, иначе за руль бывшей «Торо Россо» не сажали бы Лиама Лоусона, чье лучшее достижение – третье место в «Формуле-2» Еще опции? Учитывая историю «Ред Булл» с Риккардо, австрийцы могли бы пойти по своим бывшим. Самый очевидный вариант, конечно, Алекс Албон. Его скорость в «Уильямсе» не вызывает сомнений, если отношения между ним и Марко не испорчены окончательно, то наверняка с Гроувом можно договориться.

Есть еще Карлос Сайнс, который теперь тоже в «Уильямсе», но испанец вряд ли захочет снова быть оруженосцем при Максе. Хотя, когда карьера пошла под откос, особо выбирать не приходится (вряд ли кто-то еще верит в возрождение «Уильямса» в ближайшие лет 50).

Ну и, конечно, есть свой Юки Цунода в младшей команде. Но когда ты четыре года гоняешь за команду, которой даже постоянного названия не могут придумать, и ты в ней не то, чтобы блещешь, попросить тебя могут скорее на выход, чем на повышение. Перес хотя бы машину бьет не так часто, как японец.

В общем, думается, судьба Переса зависит ровно от того, найдут ли кого-то ему на замену. Если да, то никакой контракт Чеко в чемпионате не оставит. Нельзя на чемпионской машине вылетать во втором сегменте квалификации. Причем делать это буднично, как будто так и предполагалось.

3. Найдется ли место для Колапинто?

Франко Колапинто, возможно, самый яркий дебютант последних лет. Нет, я не забыл про Пиастри. Но Оскар пришел в «Ф-1» победителем всех младших серий и сразу сел в приличную машину. А аргентинца вырвали из «Формулы-2» посреди дебютного сезона и бросили в «Уильямс». А он возьми да поедь.

Если карьеру можно сделать за три гонки, то Колапинто выдал ровно эти три гонки: минимально уступал опытному Албону, все время боролся за очки. И в общем, есть ощущение, что в «Уильямсе» сейчас жалеют, что поторопились и дали контракт Сайнсу. С таким Колапинто испанец попросту не нужен (не помню, чтобы за Карлосом водились большие спонсорские контракты). Теперь вопрос: что будет с Франко дальше?

Идеальный вариант – уход Албона на замену Чеко и место для Колапинто в «Уильямсе». Хельмут Марко слухи про Алекса уже опроверг, но старый лис будет смотреть на воду и уверять – это огонь.

Если с «Уильямсом» не выгорит, что последний вариант Колапинто – «Заубер/Ауди/Назовитекакхотите». Там пока свободно одно место, и Джеймс Воулз даже говорил, что уже пытается пристроить туда Франко «в аренду». Но с каких пор у «Уильямса» есть возможность продавливать свои арендные места?

Кстати, место есть еще в «РБ» – Лоусона пока взяли только до конца года. И если Марко сможет заманить аргентинца в младшую команду, пообещав солидное будущее – это будет кража века.

4. Психанет ли Макс?

Пока мы видели только один сезон с борьбой Ферстаппена за чемпионский титул – тот самый 2021 год, где Макс увел у Хэмилтона титул в скандальной последней гонке. Но тогда нидерландец догонял и, в общем, давления на него никакого не было – не возьми он титул, его все равно хвалили бы за вызов доминирующему альфа-самцу. Теперь все не так.

Ферстаппен – трехкратный чемпион из доминирующей команды. И уже его начинают настигать недавние андердоги. Как это скажется на Максе? Вывезет ли его психика, если отрыв от Норриса будет на 52, а 25 очков?

Макс, с одной стороны, зарекомендовал себя парнем со стальными тестикулами. С другой, на последних этапах мы уже видели его «льюисизацию»: голландец стал много жаловаться на машину и всячески снимать с себя ответственность за результат. Дали ведро – вот и еду, как могу. Хэмилтон, при этом, в 2021-м был на десяток сезонов опытнее нынешнего Макса. А тут еще слухи про переход в «Мерседес»... В общем, даже хочется, чтобы дела у «Ред Булл» пошли хуже, чтобы проверить Макса на прочность.

5. Удержится ли «Феррари»?

За последние 12 месяцев я видел три невероятные вещи: живого кита, самые большие в мире деревья и «Феррари», которая выигрывает гонку за счет тактики. Много лет со времен уход Шумахера в Маранелло славились навыком проиграть любой Гран-при за счет своего тактического гения. План А, план Б, план Ц – все они стабильно превращались в план «ах жеж .. твою мать, как так вышло». Поэтому текущие успехи поражают.

Пока непонятно, это натренировавшийся работать с детишками в младших сериях Фредерик Вассер так вышколил команду, или «Скудерии» и правда надо иметь иностранца у руля, чтобы быть полноценной гоночной командой, но «Феррари»-2024 это лучшая «Феррари», что я видел за много лет. Даже в сезоны, когда Феттель всерьез боролся с Хэмилтоном за титул, командная работа была похуже.

Печально, что прозрение пришло к «Феррари» в год, когда у них явно не лучшая машина. Но так и строятся будущие победы – выжать 146% из третьего болида в пелотоне, чтобы потом быть готовыми к титульной борьбе. И если до конца сезона «Скудерия» не выкинет очередной фортель, это будет первым за много лет положительным сигналом из Италии. Льюис точно порадуется.

Фото: Gettyimages.ru /Mark Thompson, Rudy Carezzevoli, Clive Mason, Clive Rose, Joe Portlock