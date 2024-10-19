Шарль Леклер: «Третья стартовая позиция в спринте – это не так уж плохо»

Леклер оценил выступление в спринт-квалификации в Остине.

Пилот «Феррари » занял третье место в прошедшей сессии, хотя изначально команда демонстрировала темп, позволявший надеяться на поул.

По словам Леклера , у него внезапно возникли некоторые проблемы со скоростью машины при переходе на шины «софт» в третьем сегменте.

«По какой-то причине на шинах «софт» соперникам из «Мерседеса» удалось сильно прибавить – они нашли что-то, чего в нашей машине не нашлось. На шинах «медиум» мы смотрелись хорошо, на «софте» нам, по какой-то причине, не хватало скорость для борьбы за поул.

У меня была небольшая ошибка на первом секторе, но не то, чтобы я сам сделал что-то странное, просто ощущения от управления болидом были не оптимальными.

Как бы то ни было, порой такое случается. Особенно в условия крайне сильно ограниченного времени для тренировок. В любом случае, мы еще можем отыграться в субботней основной квалификации, да и третья стартовая позиция в спринте – это не так уж плохо.

Сейчас Макс Ферстаппен выглядит очень быстрым, так что нам пока сложно сказать, у кого именно будет лучший гоночный темп. Пока вопросов довольно много. Но я надеюсь, что мы сможем хотя бы выиграть спринт – это будет обнадеживающим признаком в преддверии воскресной гонки», – рассказал Леклер.

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