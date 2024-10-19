Зак Браун: «Потрясающий сезон для «Макларена» вне зависимости от итога – пять побед, 14-15 подиумов подряд»

Браун подвел предварительные выводы о сезоне-2024 «Макларена».

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун высказался о борьбе Ландо Норриса с Максом Ферстаппеном , а также о Кубке конструкторов, где британцев преследуют «Ред Булл» и «Феррари ».

«Мы переживаем по поводу обеих этих команд.

Что касается чемпионата пилотов, Макс – потрясающий гонщик, который в плохие дни обычно оказывается на втором или третьем месте. Нам нужно, чтобы Ландо одержал множество побед, а у Макса случился необычно плохой день – хуже, чем вторая или третья позиция.

Надо просто продолжать поддерживать [Норриса] и надеяться, что получится завоевать если не два титула, то один.

Это потрясающий сезон. Знаете, у нас пять побед, 14 или 15 подиумов подряд. Вне зависимости от итога – борьба тяжелая, у нас потрясающие соперники – вне зависимости от того, где мы финишируем в обоих чемпионатах, необходимо признать, что все мужчины и женщины в «Макларене» проделали выдающуюся работу, позволившую одержать пять побед и обеспечить такое количество подиумов в исполнении обоих пилотов. Так что мы точно будем с гордостью оглядываться на то, чего достигли», – отметил Зак на Гран-при США.

Главные интриги «Ф-1»: Ферстаппена догоняет Норрис, «Макларен» в шаге от титула. Все, чтобы включиться в концовку сезона

Гран-при США-2024. Квалификация к спринту. Ферстаппен – 1-й, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й, Норрис – 4-й