Макс Ферстаппен: «В спринте сделаем, что сможем, намного больше очков будет разыграно в воскресенье»
Ферстаппен подвел итоги квалификации к спринту в Остине.
Пилот «Ред Булл» закончил сессию на первой позиции и начнет с поула завтрашний спринт.
«Мы провели хороший день. Безусловно квалификация к спринту всегда получается непростой, ты никогда до конца не уверен, на сколько именно можешь атаковать.
Весь сегодняшний день машина работала очень хорошо. Я доволен первым местом, давненько меня тут не было, так что да, я очень рад.
Мне очень нравится эта трасса. При этом где-то положили новый асфальт, а на каких-то участках остался старый, есть кочки. Да, непростая трасса, но гонять по ней одно удовольствие.
В спринте постараемся сделать все, что сможем, но при этом мы хорошо понимаем, что намного больше очков будет разыгрываться в воскресенье – и именно там мы хотим выступить как можно лучше», – рассказал Ферстаппен.
Гран-при США-2024. Квалификация к спринту. Ферстаппен – 1-й, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий