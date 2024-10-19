Макс Ферстаппен: «В спринте сделаем, что сможем, намного больше очков будет разыграно в воскресенье»

Ферстаппен подвел итоги квалификации к спринту в Остине.

Пилот «Ред Булл » закончил сессию на первой позиции и начнет с поула завтрашний спринт.

«Мы провели хороший день. Безусловно квалификация к спринту всегда получается непростой, ты никогда до конца не уверен, на сколько именно можешь атаковать.

Весь сегодняшний день машина работала очень хорошо. Я доволен первым местом, давненько меня тут не было, так что да, я очень рад.

Мне очень нравится эта трасса. При этом где-то положили новый асфальт, а на каких-то участках остался старый, есть кочки. Да, непростая трасса, но гонять по ней одно удовольствие.

В спринте постараемся сделать все, что сможем, но при этом мы хорошо понимаем, что намного больше очков будет разыгрываться в воскресенье – и именно там мы хотим выступить как можно лучше», – рассказал Ферстаппен.

Гран-при США-2024. Квалификация к спринту. Ферстаппен – 1-й, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й