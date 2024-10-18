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Зак Браун: «Ситуацию с «Ред Булл» нужно тщательно расследовать. Работа с болидом в закрытом парке – серьезное нарушение»

Браун призвал ФИА серьезно отнестись к действиям «Ред Булл».

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал скандал вокруг устройства «Ред Булл», которое позволяет менять положение пластины под днищем из кокпита.

Чемпионы «Формулы-1» утверждают, что устройство не могло быть использовано, когда машина полностью собрана.

«Ты обязан подгружать чертежи в ФИА, и у всех команд есть доступ. Это элемент с открытыми данными. Так что мы видим, что делает каждая команда, и нельзя отрицать, что [«Ред Булл»] имеет доступ к пластине изнутри машины. Это бесспорно.

Затем конструировать доступ изнутри болида, если у остальных девяти команд доступ снаружи? Есть черно-белые правила. Нельзя трогать машину [в режиме закрытого парка]. [«Ред Булл»] очень осторожно подбирал слова о работе над собранным болидом, однако в закрытом парке машина может быть собрана не полностью, когда работаешь над комфортом пилотов.

Также это не вполне стыкуется с комментарием о том, что устройство нельзя модифицировать. Почему тогда ФИА посчитала, что нужно запломбировать его, если оно недоступно после или в режиме закрытого парка?

Я считаю, что должно быть проведено очень тщательное расследование, ведь работа над машиной после или во время режима закрытого парка – это существенное нарушение с огромными последствиями, черно-белая ситуация.

Работа с болидом после закрытого парка – серьезное нарушение правил. Так что, полагаю, ФИА должна докопаться до сути», – заявил Зак в эфире Sky Sports на Гран-при США.

«Ред Булл» признал наличие, но не использование устройства для изменения дорожного просвета

«Ред Булл» модифицирует устройство для регулировки дорожного просвета к Гран-при Сан-Паулу (Autosport)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
Гран-при США
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