Лиам Лоусон начнет Гран-при США с конца решетки

Лоусон стартует последним в США из-за смены мотора .

Пилот «РБ» займет место в конце пелотона на старте основной гонки Гран-при США в воскресенье. Это связано с практически полной заменой комплектующих силовой установки.

Единственный элемент, вписывающийся в правила по замене деталей, – выхлопная система. Остальные же комплектующие (ДВС, турбокомпрессор, модули MGU-H и MGU-K, накопитель энергии и управляющая электроника) вышли за пределы лимита.

Ранее советник «Ред Булл» Гельмут Марко предупреждал о том, что в первой гонке Лиам Лоусон унаследует штраф замененного Даниэля Риккардо из-за предстоящей смены комплектующих мотора. Однако тогда Марко ожидал, что Лоусон потеряет 10 позиций.

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«Первая гонка не будет иметь значения». Гельмут Марко – о том, что на Гран-при США Лоусона ждет штраф за замену двигателя