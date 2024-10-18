Гран-при США-2024. Практика. Сайнс – 1-й, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Норрис – 4-й
Трасса Америк, Остин
18 октября 2024 года
Практика
1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.33,602 (25 кругов)
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,021 (27)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,253 (23)
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,266 (25)
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,306 (26)
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,361 (22)
7. Джордж Расселл («Мерседес») +0,491 (27)
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,494 (24)
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,510 (24)
10. Юки Цунода («РБ») +0,711 (20)
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,762 (24)
12. Пьер Гасли («Альпин») +0,773 (24)
13. Лиам Лоусон («РБ») +0,841 (28)
14. Алекс Албон («Уильямс») +1,016 (26)
15. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,017 (24)
16. Серхио Перес («Ред Булл») +1,036 (24)
17. Эстебан Окон («Альпин») +1,204 (24)
18. Валттери Боттас («Заубер») +1,439 (26)
19. Франко Колапинто («Уильямс») +1,646 (27)
20. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +3,617 (15)
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий