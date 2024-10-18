  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гран-при США-2024. Практика. Сайнс – 1-й, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Норрис – 4-й
13

Гран-при США-2024. Практика. Сайнс – 1-й, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Норрис – 4-й

Гран-при США

Трасса Америк, Остин

18 октября 2024 года

Практика

1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.33,602 (25 кругов)

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,021 (27)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,253 (23)

4. Ландо Норрис («Макларен») +0,266 (25)

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,306 (26)

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,361 (22)

7. Джордж Расселл («Мерседес») +0,491 (27)

8. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,494 (24)

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,510 (24)

10. Юки Цунода («РБ») +0,711 (20)

11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,762 (24)

12. Пьер Гасли («Альпин») +0,773 (24)

13. Лиам Лоусон («РБ») +0,841 (28)

14. Алекс Албон («Уильямс») +1,016 (26)

15. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,017 (24)

16. Серхио Перес («Ред Булл») +1,036 (24)

17. Эстебан Окон («Альпин») +1,204 (24)

18. Валттери Боттас («Заубер») +1,439 (26)

19. Франко Колапинто («Уильямс») +1,646 (27)

20. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +3,617 (15)

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
Гран-при США
logoФеррари
logoМакларен
logoФернандо Алонсо
logoЛьюис Хэмилтон
logoЗаубер
logoРед Булл
logoУильямс
logoНико Хюлькенберг
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoМерседес
logoВалттери Боттас
logoСерхио Перес
logoАстон Мартин
logoКевин Магнуссен
logoЭстебан Окон
logoПьер Гасли
logoХаас
logoМакс Ферстаппен
logoЧжоу Гуаньюй
logoШарль Леклер
logoЛанс Стролл
logoДжордж Расселл
logoАлександр Албон
logoЛандо Норрис
logoЛиам Лоусон
logoЮки Цунода
logoОскар Пиастри
logoАльпин
logoРБ
Франко Колапинто
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Лиам Лоусон начнет Гран-при США с конца решетки
10 минут назад
Мартин Брандл о системе регулировки дорожного просвета «Ред Булл» : «Именно в серых зонах регламента рождаются инновационные решения в «Ф-1»
27 минут назад
Джеймс Воулз: «Лучшие инженеры «Уильямса» разрабатывают болид для сезона-2026. Они не задействованы в 2024 и 2025 году»
34 минуты назад
Гран-при США-2024. Расписание трансляций
1535 минут назад
Зак Браун: «Ситуацию с «Ред Булл» нужно тщательно расследовать. Работа с болидом в закрытом парке – серьезное нарушение»
7сегодня, 18:18
Пилоты «Ф-1» надеются обсудить с ФИА ситуацию со штрафами за нецензурные выражения
сегодня, 17:49
Шарль Леклер: «На Гран-при США «Феррари» увидит, получилось ли сделать достаточно большой шаг вперед»
сегодня, 17:42
Карлос Сайнс: «В Остине «Феррари» ждет самый важный тест – увидим, сработают ли все эти обновления болида на нормальной трассе»
сегодня, 17:11
«Ред Булл» модифицирует устройство для регулировки дорожного просвета к Гран-при Сан-Паулу (Autosport)
6сегодня, 17:10
Джордж Расселл: «Надеюсь, с последними обновлениями «Мерседеса» вернемся в борьбу за подиумы в гонках»
2сегодня, 10:45
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
14 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15