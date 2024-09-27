«Первая гонка не будет иметь значения». Гельмут Марко – о том, что на Гран-при США Лоусона ждет штраф за замену двигателя
На Гран-при США Лоусон получит штраф за замену двигателя.
Лиам Лоусон проведет оставшиеся шесть Гран-при сезона-2024 в составе «РБ», заняв место Даниэля Риккардо.
При этом Лоусон «унаследовал» от Риккардо и ситуацию с уже использованными на дистанции сезона элементами силовой установки – за перерасход которых полагается штраф в виде потери нескольких мест на стартовой решетке.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко заявил, что команда не будет слишком строго оценивать выступления Лоусона на Гран-при США, поскольку тот, из-за замены двигателя на болиде, потеряет 10 позиций на старте. Что с учетом не самых лучших скоростных возможностях машины почти наверняка приведет к старту с последнего ряда на решетке.
«Думаю, первая гонка не будет иметь значения с точки зрения репрезентативности результатов, учитывая, что Лоусона ждет штраф за замену двигателя. Скажем так, потеря 10 мест на стартовой решетке в Остине явно не облегчит Лоусону жизнь», – рассказал Марко.
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