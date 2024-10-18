Мартин Брандл о системе регулировки дорожного просвета «Ред Булл» : «Именно в серых зонах регламента рождаются инновационные решения в «Ф-1»

Брандл высказался о системе регулировки дорожного просвета «Ред Булл».

Многолетний комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» считает нормальным попытки команд найти инновационные решения в спорных областях технического регламента.

При этом Брандл отметил, что если устройство «Ред Булл» действительно позволяло менять высоту дорожного просвета на болиде в режиме закрытого парка – то это является серьезным нарушением.

«Сейчас в «Формуле-1» ситуация сложилась таким образом, что ФИА , устанавливая правила, стремится помешать командам создавать какие-то совершенно невероятные машины, а задачей команд является найти способ эти ограничения обойти.

Наиболее ярким примером я бы назвал двойной диффузор 2009 года. Очень умное, и при этом легальное решение. И именно вот в таких серых зонах команды ищут способ получить преимущество, именно там рождаются инновационные решения в «Формуле-1». Но если в «Ред Булл» действительно корректировали высоту дорожного просвета болида в условиях «закрытого парка» – то это действительно запрещено, это уже не серая зона.

Реакция Зака Брауна? Ну, такова природа нашего бизнеса. У вас есть два пути к победе. Первый – быть быстрее конкурентов. Второй – постараться замедлить их.

Сейчас нет никаких доказательств того, что в «Ред Булл» использовали эту систему для получения конкурентного преимущества. Их не поймали за руку. При этом для машин с «граунд-эффектом» это важный момент – возможность чуть уменьшать дорожный просвет по ходу уик-энда дает очень большое преимущество», – рассказал Брандл .

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