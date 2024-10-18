Джордж Расселл: «Надеюсь, с последними обновлениями «Мерседеса» вернемся в борьбу за подиумы в гонках»

Расселл возлагает большие надежны на последние обновления болида.

Пилот «Мерседеса » отметил, что команда доработала те новинки, которые изначально были готовы к Гран-при Бельгии, но затем от их использования было решено отказаться.

«Сейчас мы вернулись к тем обновлениям, которые изначально были подготовлены к этапу в Спа. По сути, речь идет сразу о двух обновлениях [доработанной версии первого], с этими новинками мы делаем как бы два шага вперед. И надеемся, что эти обновления окажут значительное влияние на нашу скорость.

Надеюсь, что с последними обновлениями болида «Мерседес» вернется в борьбу, по крайней мере в квалификации. Что мы сможем бороться за 1-4 места, а в гонках сможем бороться за подиумы.

При этом, реалистично оценивая ситуацию мы понимаем, что сейчас «Макларен» и «Ред Булл» сейчас находятся на шаг вперед всех остальных», – рассказал Расселл .

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