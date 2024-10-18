Льюис Хэмилтон об адаптации новинок «Мерседеса» в Остине: «Это почти невозможно – только если вдруг сильно повезет и машина заработает сразу»

Хэмилтон оценил шансы «Мерседеса » на Гран-при США .

Хэмилтон признал, что команде будет трудно разобраться в особенностях работы обновленного болида по ходу гоночного уик-энда в Остине, учитывая проведение спринта и всего одну сессию свободных заездов.

«Это практически невозможно – только если вам вдруг сильно повезет и обновления заработают сразу. В прошлом году мы приехали в Остин и нам почти ничего не пришлось менять в машине, баланс был прекрасным с самого начала. Но в 9,5 случаях из 10 такого не происходит.

Да, это трудно, но мы все в любом случае находимся в одной лодке. Такие условия сильно на вас давят, заставляют уделять повышенное внимание работе на симуляторе.

Да, за последний год с небольшим данные с симуляций у нас были не самыми точными, но мы постоянно продолжаем работать над улучшением ситуации. В то время как некоторые другие команды просто выезжают на трассу и их машины начинают работать сразу.

Мы надеемся, что уже допустили достаточно ошибок, чтобы на них научиться – и надеюсь, что начнем уик-энд с хороших позиций», – рассказал Хэмилтон.

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