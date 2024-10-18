Шарль Леклер о титулах в 2024-м: «Никогда не говори «никогда». «Феррари» будет бороться до конца»
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер ответил на вопрос о том, сосредоточена ли команда на нынешнем сезоне или уже думает о следующем.
«Пожалуй, и то, и другое. Конечно, мы полностью сосредоточены на машине-2024, но в то же время нужно думать о видении на сезон-2025.
Все, чему мы научимся до конца сезона, новые детали – если они появятся – будут соответствовать направлению, которое мы считаем верным. Это направление, которое мы выбираем на сезон-2025», – заявил Леклер перед Гран-при США.
Монегаск заверил, что продолжает бороться за личный титул:
«Я буду сражаться до самого конца. Какая бы позиция ни была на кону, ты должен выдавать абсолютный максимум, пусть даже бороться за пятое, четвертое, третье и второе места не так интересно.
Главное – настрой до конца сезона, который заключается в том, что нужно выиграть столько гонок, сколько возможно. А потом посмотрим, где мы окажемся в чемпионате».
Шарль признал, что Кубок конструкторов «более реалистичен», чем личное чемпионство:
«В зачете пилотов необходима большая удача.
В последнее время «Макларен» отрывается в Кубке конструкторов, но никогда не говори «никогда». Мы будем бороться до конца».
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