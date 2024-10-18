Льюис Хэмилтон о «Ред Булл»: «Движущая сила «Ф-1» – это инновации. Порой кто-то может чуть-чуть переступить черту»
Хэмилтон высказался о ситуации со спорной конструкцией болида «Ред Булл».
Пилот «Мерседеса» отметил, что не видит ничего плохого в стремлении команд изобретать и внедрять инновационные решения, поскольку именно это позволяет всем прогрессировать.
«Послушайте, я и сам узнал обо всем совсем недавно – буквально перед тем, как приехать на автодром. Но в любом случае я могу сказать, что движущая сила «Формулы-1», нашего спорта – это инновации.
«Ред Булл» были лидерами, внедряли инновационные решения, и в конечном счете все команды стараются максимально внимательно изучать регламент, стараясь выжать максимум, и порой они могут чуть-чуть переступить черту.
В конечном счете, ФИА уже выступила с заявлением, а всем нам нужно продолжать развиваться и следить за соблюдением правил.
Хотя в конечном счете нужно признать, что соперники просто лучше сделали свою работу. Кто знает, как долго у них была эта система, они выиграли несколько чемпионатов. Может быть, теперь это прекратится. Хотя я не думаю, что такую команду как «Ред Булл» может остановить одна вещь. В любом случае, другим командам тоже нужно стараться изобретать и внедрять инновационные технологии, а не пытаться догнать лидеров путем повторения их решений», – рассказал Хэмилтон.
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