Макс Ферстаппен о перспективах «Ред Булл»: «Не знаю, станет ли Гран-при США для нас тем самым прорывом»

Ферстаппен с осторожностью оценил перспективы на Гран-при США.

Команда «Ред Булл » готовит к этапу в Остине обширный пакет технических обновлений болида, с помощью которых надеется вернуть своей машине прежнюю скорость и перехватить инициативу в борьбе за титул.

За шесть Гран-при до конца сезона Ферстаппен опережает своего ближайшего преследователя Ландо Норриса из «Макларена» на 52 очка. При этом Макс не побеждает вот уже восемь Гран-при подряд.

«Я не знаю, станет ли Гран-при США для нас тем самым прорывом. Но да, разумеется, начиная с настоящего момента мы бы хотели двигаться только вперед.

Как и когда произойдет тот самый необходимый нам прорыв – я пока не знаю, но сейчас мы просто стараемся делать все возможное, чтобы восстановить баланс», – рассказал Ферстаппен.

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