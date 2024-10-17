Макс Ферстаппен о перспективах «Ред Булл»: «Не знаю, станет ли Гран-при США для нас тем самым прорывом»
Ферстаппен с осторожностью оценил перспективы на Гран-при США.
Команда «Ред Булл» готовит к этапу в Остине обширный пакет технических обновлений болида, с помощью которых надеется вернуть своей машине прежнюю скорость и перехватить инициативу в борьбе за титул.
За шесть Гран-при до конца сезона Ферстаппен опережает своего ближайшего преследователя Ландо Норриса из «Макларена» на 52 очка. При этом Макс не побеждает вот уже восемь Гран-при подряд.
«Я не знаю, станет ли Гран-при США для нас тем самым прорывом. Но да, разумеется, начиная с настоящего момента мы бы хотели двигаться только вперед.
Как и когда произойдет тот самый необходимый нам прорыв – я пока не знаю, но сейчас мы просто стараемся делать все возможное, чтобы восстановить баланс», – рассказал Ферстаппен.
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