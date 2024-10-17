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Гельмут Марко: «Есть позитивный тренд для «Ред Булл», инженеры настроены оптимистично»

Марко сообщил о позитивном настрое в «Ред Булл».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался о шансах Макса Ферстаппена завоевать титул в борьбе с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом.

«Есть некоторый позитивный тренд для нас. Но должен признать: в последнее время у нас те же проблемы, что у «Феррари» и «Мерседеса»: машина то работает, то снова не работает, и мы не знаем, почему.

«Макларен» стабильно быстр, но, пожалуй, команда слишком долго ждала, прежде чем сделать четкую ставку на Норриса. Так что он по-прежнему далеко от Макса, который, как мы надеемся, получит болид, в которому будет чувствовать большую уверенность. У наших инженеров есть новые детали, и они настроены оптимистично», – заявил австриец.

Гельмут Марко: «У Норриса есть психологические слабости, ему нужны ритуалы, чтобы хорошо выступать»

Кто фаворит Гран-при США? Почему Норрис хуже котируется на спринт? Ферстаппен вернулся?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: oe24
logoФеррари
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoМерседес
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
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