Кто фаворит Гран-при США? Почему буки хуже котируют Норриса на спринт? Ферстаппен вернулся?

В «Формуле-1» стартует финальная четверть сезона. Гран-при США может стать поворотным моментом – после четырехнедельного перерыва почти все команды выкатят финальные обновления болидов. Также в субботу пройдет спринт, победитель которого получит еще 8 очков.

По раскладам Ландо Норрису нужен только двойной успех – ведь у Макса Ферстаппена пока приличиный отрыв:

И даже если №4 просто продолжит побеждать, действующему чемпиону уже хватит одних вторых мест для нового титула – с преимуществом в 1 балл!

Что же в такой ситуации насчитали букмекеры?:

Ферстаппен вернулся в тройку фаворитов

Букмекеры не верят в четвертую победу Ферстаппена подряд на Гран-при США – зато Макса наконец вернули в тройку фаворитов, где его не было с провального для «Ред Булл» Гран-при Италии, и оценивают коэффициентом 5.50: такова вера в обещанные обновления чемпионского RB20 и эффект от второго места на самом неудобном треке команды в Сингапуре. Для сравнения – только же дают на Оскара Пиастри.

Норрис – однозначный фаворит на четвертом Гран-при подряд, он выиграл две из последних четырех гонок – и кэф на него постоянно снижается: в Синагпуре был 2.75 , и там Ландо навез Ферстаппену 30 секунд!. В топ-7 присутствуют Шарль Леклер, Джордж Расселл, Карлос Сайнс и Льюис Хэмилтон. Эти пилоты уже побеждали в текущем сезоне. Особое внимание к Хэмилтону, который три года подряд финишировал вторым в Остине.

На остальных гонщиков кэф от 40.00 и выше. Если брать линию с командами, то тут все стабильно – букмекеры снова уверены, что победит болид «Макларена».

Те же расклады на спринт: Норрис – фаворит, Ферстаппен – второй

Норрис – фаворит и здесь, так что за уик-энд британец может заработать минимум 33 очка. На Ферстаппена, который выигрывал короткую гонку в 2023-м, дают 5.00.

В целом, расклады на спринт не сильно отличаются от кэфов в главной гонке – четыре основных претендента и все остальные. Ведь здесь главный фактор – короткая дистанция: больше решит старт и квалификация, а шансов ошибиться с пит-стопом нет (их в спринтах почти не делают). Поскольку Ландо чаще проигрывал и квалификации, и первые метры с кругами – кэф на него и больше: ведь останется меньше кругов на исправление потенциальных ошибок.

Главные факторы Гран-при США: обновления и переложенный асфальт

И вновь «Формула-1» приезжает на этап в состоянии полной неопределенности: ведь все команды долго готовили финальные обновки для конца сезона именно для Остина в течение многонедельного перерыва. Никто заранее не знает, у кого они сработают – в этом году со стабильностью внедрения улучшений все вообще не слишком здорово .

Также можно выбросить в урну и исторические расклады, ведь покрытие на треке вновь доперекладывали по новым технологиям. В прошлом году промоутеры вложили 10 млн долларов в смену асфальта на части трека и срезку кочек, а в этом добавили еще 20 млн и завершили реновацию – сцепные свойства полностью изменятся . Причина – вечные жалобы и проблемы на кочки, выбоины и подскоки на них: из-за мягких почв под автодромом и постоянных тайфунов основу автодрома размывает каждые год-два, и управлять машинами становится все сложнее. Потому асфальт и перекладывают так часто – причем каждый раз кладут новый, пытясь экспериментами обнаружить более удачную опцию.

Шансы Норриса на титул растут

В конце августа кэф на нидерландца был 1.22, на британца – 4.00. Сейчас – 1.57 у Макса против 2.25 у Ландо.

Прогресс британца впечатляет не всех. Например, советник «Ред Булл» Хельмут Марко не сомневается, что Ферстаппен станет чемпионом: «Макс лучший, он самый быстрый и, прежде всего, силен морально, чтобы бороться за звание чемпиона мира. В этом он превосходит Шарля Леклера и Ландо Норриса. Мы знаем, что у Норриса есть некоторые психологические слабости. Я читал, что ему необходимо провести некоторые ритуалы, чтобы хорошо выступить в день гонки».

А вот битва за Кубок конструкторов не так драматична. Кэф на «Макларен» упал до 1.07. Титул «Ред Булл» оценивается в 9.00. Ожидается, что австрийская команда привезет крупный пакет обновлений для болида. Серхио Перес надеется, что это поможет им: «Для нас будет очень важно снова стать конкурентоспособными. Я с нетерпением жду возможности использовать большой пакет обновлений, который может переломить ситуацию в чемпионате».

А как по-вашему, кто выиграет?

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Фото: Gettyimages.ru /Clive Rose