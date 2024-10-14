Гельмут Марко: «У Норриса есть психологические слабости, ему нужны ритуалы, чтобы хорошо выступать»

Марко рассказал о психологическом превосходстве Ферстаппена над Норрисом.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко ответил на вопрос, кто станет чемпионом «Формулы-1» 2024 года, попутно уколов пилота «Макларена » Ландо Норриса.

«Ферстаппен . Он лучший, он быстрейший и, более того, теоретически в сражениях за титул обладает большей психологической силой, чем Шарль Леклер и Ландо Норрис.

Мы знаем, что у Норриса есть некоторые психологические слабости. Я читал о ритуалах, которые ему нужны, чтобы хорошо выступать в гоночный день», – сказал австриец в интервью Motorsport-Magazin.

Гюнтер Штайнер о борьбе за титул: «Оцениваю шансы как 60 на 40 в пользу Норриса, но ему будет нужна небольшая помощь «Феррари»

Норрис может стать 6-м пилотом в истории «Ф-1» с первой победой и первым титулом в одном сезоне