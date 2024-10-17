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Алекс Албон – о 100-й гонке в карьере: «Так что хоть я и достиг этой отметки, все равно остаюсь не таким уж опытным гонщиком»

На Гран-при США Албон проведет сотую гонку в «Ф-1».

Пилот «Уильямса» отметил, что не считает себя очень опытным гонщиком, несмотря на преодоление данного рубежа:

«Вообще это довольно интересно, ведь сейчас мы проводим уже очень много гонок за сезон, так что в каком-то смысле тебе нужно не так уж много времени, чтобы достичь отметки в 100 проведенных Гран-при. Но да, 100 проведенных Гран-при – это все равно большой рубеж. И мне кажется, что мой путь [к этой отметке] складывался далеко не так гладко, как у многих других пилотов.

Как мне кажется, большинство нынешних пилотов «Формулы-1» уже достигли отметки в 100 проведенных Гран-при – пилотов, у которых меньше ста гонок на счету не так уж много. Так что хоть я и достиг этой отметки, я все равно остаюсь не таким уж опытным гонщиком».

Также Албон оценил перспективы «Уильямса» в Кубке конструкторов. На данный момент на счету команды, занимающей 8-е место в общем зачете, 16 набранных очков. С учетом возможностей команды, максимальная позиция, до которой у «Уильямса» может получиться добраться – это 6-я позиция. Которую сейчас занимает команда «РБ», заработавшая 34 очка:

«Сейчас «Астон Мартин» выступает нестабильно. Порой они могут быть очень быстры, а порой нет – и в этих гонках у нас появляется шанс их победить. И нам нужно это делать. Ведь если мы хотим достичь цели, нам нужно побеждать и «Астон Мартин», и «Хаас», и «РБ». Потому что речь идет о борьбе за звание пятой по скорости команды – и 9-10 местах, последних, за которые дают какие-то очки».

В связи с этим основные надежды Албон возлагает на гонки, где в дело может вмешаться погода или возникнет другая нестандартная ситуация, что позволит сразу заработать много очков:

«Впереди нас ждет несколько гонок – не думаю, что что-то такое может случиться в Остине, а вот в Бразилии из-за погоды может быть интересно. Может быть, что-то случится в Катаре, учитывая сильный износ шин на этой трассе. Да и в Мехико довольно уникальная трасса.

Если зарабатывать по 1-2 очка каждый уик-энд, то такими темпами мы не догоним ни «Хаас», ни «РБ», так что нам нужно более динамичные, хаотичные гонки. И если вы окажетесь 5-й по скорости командой, то можете надеяться на какое-то безумие впереди – и тогда 9-е место может неожиданно превратиться в 6-е, например».

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1i.com
Гран-при США
logoУильямс
logoФормула-1
logoАлександр Албон
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