Герхард Бергер: «Есть ощущение, что Ферстаппену удастся защитить звание чемпиона»

Бергер сделал прогноз на итоги сезона-2024.

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что победу в чемпионате этого года одержит Макс Ферстаппен , поскольку является безоговорочным лидером «Ред Булл».

В то же время в «Макларене», по мнению Бергера , слишком долго не решались активно использовать командную тактику, что стоило Ландо Норрису потери нескольких очков в борьбе с Оскаром Пиастри .

«Я ожидаю очень плотную борьбу за победу в чемпионате и считаю, что Ландо Норрис будет претендовать на титул и их борьба с Максом Ферстаппеном будет идти до самого последнего Гран-при сезона.

Здесь ни у кого нет права на ошибку. На стороне Макса огромный потенциал и опыт, и команда «Ред Булл » концентрируется на работе именно с ним. Так что у меня есть ощущение, что в итоге Максу удастся защитить звание чемпиона.

И если судьба победы в личном зачете пилотов решится разницей в пару очков, то в «Макларене» могут пожалеть о своих предыдущих решениях», – рассказал Бергер.

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