  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Герхард Бергер: «Есть ощущение, что Ферстаппену удастся защитить звание чемпиона»
2

Герхард Бергер: «Есть ощущение, что Ферстаппену удастся защитить звание чемпиона»

Бергер сделал прогноз на итоги сезона-2024.

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что победу в чемпионате этого года одержит Макс Ферстаппен, поскольку является безоговорочным лидером «Ред Булл».

В то же время в «Макларене», по мнению Бергера, слишком долго не решались активно использовать командную тактику, что стоило Ландо Норрису потери нескольких очков в борьбе с Оскаром Пиастри.

«Я ожидаю очень плотную борьбу за победу в чемпионате и считаю, что Ландо Норрис будет претендовать на титул и их борьба с Максом Ферстаппеном будет идти до самого последнего Гран-при сезона.

Здесь ни у кого нет права на ошибку. На стороне Макса огромный потенциал и опыт, и команда «Ред Булл» концентрируется на работе именно с ним. Так что у меня есть ощущение, что в итоге Максу удастся защитить звание чемпиона.

И если судьба победы в личном зачете пилотов решится разницей в пару очков, то в «Макларене» могут пожалеть о своих предыдущих решениях», – рассказал Бергер.

Аутсайдер «Ф-1» из США усилился «Тойотой»! Суперзавод возвращается в Гран-при со всей мощью?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
Герхард Бергер
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при США-2024. Расписание трансляций
8сегодня, 18:00
Лиам Лоусон об ожиданиях на остаток сезона: «Команда борется за шестое место в Кубке конструкторов, для «РБ» это очень важно»
1сегодня, 17:33
Нико Хюлькенберг о сделке «Хааса» с «Тойотой»: «Считаю, что в ближайшие годы «Хаас» станет серьезным конкурентом»
сегодня, 16:07
Кристиан Фиттипальди: «Не кажется невозможным вариант, при котором Пиастри займет место Переса в «Ред Булл»
11сегодня, 14:04
Никита Мазепин объявил о завершении карьеры в «Формуле-1»
80сегодня, 13:07
Кристиан Хорнер: «Лоусона будут оценивать на фоне Цуноды»
3сегодня, 11:52
Дженсон Баттон: «Если «Макларен» хочет выиграть титул, им нужно применять командную тактику»
6сегодня, 10:41
Карлос Сайнс: «Прежде чем попрощаться, я бы хотел выиграть еще одну гонку в составе «Феррари»
3сегодня, 08:54
Кристиан Хорнер: «Между гонщиками «Ред Булл» не должно быть такого разрыва, мы не можем себе этого позволить»
14сегодня, 08:35
Дэймон Хилл о «Макларене»: «Несмотря на все попытки конкурентов «подрезать им крылья» – из этого ничего не вышло»
2сегодня, 08:20
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
14 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15