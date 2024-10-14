Аутсайдер «Ф-1» из США усилился «Тойотой»! Суперзавод возвращается в Гран-при всей мощью?

Все важное о хитрой супесделке «Хааса».

«Хаас» – главный аутсайдер «Ф-1» если не по результатам, то по бюджету и штату точно: пока остальные команды оперируют суммами от $250 млн и 400-500 сотрудниками, в отчете коллектива из США фигурирует оборот в 150 млн и 129 человек (остальное – аутсорс и временные проектные контракты). Тем не менее, сейчас американцы занимают седьмое место в Кубке конструкторов с притязаниями на шестое – новый взлет после провала предыдущего года оказался колоссальным.

Просто в начале «Хаас» сенсационно уволил первого руководителя команды Гюнтера Штайнера. Владелец Джин Хаас был недоволен упавшими результатами и требовал изменить ситуацию без привлечения дополнительных средств. Штайнер считал, что это невозможно, и постоянно требовал новых вложений.

Команду в итоге возглавил Аяо Комацу – главнй гоночный инженер до повышения. Назначение японца поначалу вызвало сомнения, но время оправдало решение Хааса: Комацу сумел оптимизировать рабочий процесс и теперь выжимает из имеющихся возможностей максимум . «Хаас» сейчас уверенно идет за вторым по успешности результатом в «Ф-1» (в 2018-м команда была пятой).

Но о главном успехе Аяо стало известно только на днях: «Хаас» объявил о многолетнем техническом партнерстве с гоночным подразделением самой «Тойоты» . Ее спортивный менеджер Масая Кадзи – старый друг Комацу. Переговоры о сотрудничестве стартовали еще в начале года, Масая видели в боксах американцев на Гран-при Великобритании, Аяо совершал ответный визит на «24 часа Ле-Мана», и теперь стороны окончательно обо всем договорились. Очень вовремя – перед самыми популярными на американском рынке локальными Гран-при: брендинг японской корпорации разместят на болидах уже с ближайшего этапа в Техасе.

«Я очень рад, что «Хаас» и «Тойота» объединились, чтобы заключить техническое соглашение. Когда мировой лидер в автомобильной сфере поддерживает вас и работает бок о бок с вашей организацией, параллельно находясь в поиске путей для развития и улучшения собственных технических и инженерных навыков – такое партнерство явно наполнено преимуществами с обеих сторон.

Возможность воспользоваться ресурсами и базой данных «Тойоты», извлечь пользу из их технических и производственных процессов, принесет пользу нашей работе и желанию повысить в дальнейшем свою конкурентоспособность в «Формуле-1». Взамен мы предлагаем «Тойоте» платформу, которой она может в полной мере воспользоваться, чтобы последовательно улучшить свой инженерный потенциал», – заявил Комацу.

Президент гоночного подразделения «Тойоты» Томоя Такахаси также верит во взаимную выгоду такого сотрудничества:

«Мы нацелены поспособствовать развитию своих пилотов, инженеров и механиков за счет усиления возможностей «Хааса» и «Тойоты». Мы желаем внести вклад в автоспорт и автомобильную индустрию».

Так что, «Тойота» возвращается всей заводской силой – прямо как в эпичные 00-е с бюджетом в 500-600 млн в год? А свои моторы будут? И если нет, то зачем японскому суперзаводу эта сделка?

Партнерство с «Тойотой» – гигантская победа «Хааса»: отличный шанс модернизирации

«Хаас» – настоящий микроб в пелотоне. С учетом контракторов и аутсорсеров у него 300 сотрудников, которые разбросаны по миру : штаб-квартира находится в Канапполисе (США, штат Северная Каролина), в английском Банбери собирают болид и занимаются логистикой, а в Маранелло (да-да, на базе «Феррари», с которой американцы тесно сотрудничают) в отдельном корпусе придумывают чертежи машины – их потом отправляют на производство и первичную сборку на завод «Даллары» в маленьком городке неподалеку от Пармы. Да, все узлы в Барнбери поставляют оттуда.

Такой аутсорс и зависимость не особо способствуют прогрессу. Особенно с учетом нехватки собственных компетенций: подвеска и вся задняя часть целиком отдана в руки Скудерии, и если в ней что-то идет не так, то разобраться в проблемах становится крайне затруднительно – ведь у «Хааса» просто не было профильных симуляторов, стендов и спецов! Потому, например, для решения проблемы переизноса покрышек пришлось все тесты катать длиннейшие отрезки, чтобы собрать по ним достаточно информации для нахождения пары опций для исправлений через доступные наборы настроек и твики аэрообвеса.

«Будучи самой маленькой командой в пелотоне, мы сталкиваемся с нехваткой некоторых ресурсов и оборудования, из-за чего становится сложно понять определенные вещи [связанные с развитием болида]. Для того, чтобы стать более конкурентоспособными в середине пелотона, мы ищем того, кто сможет предоставить нам ресурсы и лошадиные силы, у кого есть оборудование, которым он умеет пользоваться.

Я искал способ ускорить развитие команды, задавал себе вопрос: «Как продвинуться быстрее за наиболее короткий срок?» И тут мы начали беседовать с Кадзи-саном из «Тойоты». Они как раз хотели того же, что и мы. Это было взаимовыгодное дело.

Они хотят ознакомиться с последними новинками «Ф-1», например, с новыми навыками инженеров. У нас как раз это есть, но нет их возможностей в виде средств и оборудования. Нет такого количества людей и ресурсов», – отмечал Комацу во время пресс-конференции, посвященной новому альянсу .

В первую очередь «Тойота» поможет «Хаасу» в развитии обвеса болида: при поддержке команды японцы будут разрабатывать и создавать набор деталей, не закупаемых по другим контрактам. Японский завод теперь не только техпартнер, но и спонсор «Хааса» – потому если той же «Феррари» (у которой «Хаас» закупает чуть ли не все) и «Далларе» (за шасси, расходники и композиты) платят из бюджета, то с «Тойотой» все немного по-другому.

«Схема не особо сильно отличается от сотрудничества с «Феррари» и «Далларой», – поясняет Комацу. – К примеру, если вы покупаете у «Даллары» переднее крыло, то у него будет определенная цена. Здесь же [в случае с «Тойотой»] играет роль спонсорство.

Скажем, если мы попросим «Тойоту» сделать переднее крыло, то в рамках заказа на поставку произойдет обмен: мы заплатим за крыло, но деньги будут вычтены из спонсорских средств. В случае с передним крылом от «Даллары», платить приходится мистеру Хаасу. То есть отличие заключается в источнике средств, но сам механизм в основе своей тот же самый».

Неудивительно, что Джин Хаас без труда согласился с идеей о сотрудничестве с японцами. Вот что об этом вспоминает сам Аяо:

«Преподнести Джину эту идею было нетрудно. Чтобы быть экономически эффективным, нужно правильно распоряжаться временем. [В этом плане] мы стали лучше. Джин очень вовлечен в процесс, он постоянно спрашивает: «Аяо, что нам нужно сделать, чтобы стабильно финишировать в первой шестерке и подняться на подиум?» Так что было несложно убедить Джина».

Более того, сотрудничество с «Тойотой» означает привлечение новых специалистов. «Хаас» как раз планировал расширение штата на 10% - туда могут включить и часть японских инженеров, ведь они теперь будут напрямую вовлечены в деятельность команды. Однако даже так это не значит, что «Хаас» возьмет любого.

«Наем на определенные руководящие должности в команде оказался настоящей проблемой. И если среди персонала «Тойоты» будут подходящие кандидатуры, то я тут же обращусь к ним. Но на данный момент об этом пока речи не идет. Так что мы не забираем сотрудников «Тойоты» к себе в команду, но это не потому, что такова наша философия. Мы возьмем того, кто наилучшим образом подойдет для работы», – объяснил руководитель «Хааса».

С другой стороны, в команде появится еще больше рабочих мест и возможностей: благодаря японским деньгам «Хаас» наконец-то сможет организовывать программы TPC – тесты на болидах прошлых сезонов (на таких заездах используют болиды, которым минимум два года). Это стандартная практика для многих команд: к примеру, в этом июле на секретных тестах Макс Ферстаппен пилотировал в Имоле болид 2022 года – так «Ред Булл» искал причины проблем этого сезона.

«Раньше у нас такого не было, – рассказывает Комацу. – Если гоночный инженер, инженер по производительности решит уйти или у него не получится посетить гонку, то для нас это большая проблема, мы ограничены временем. Проводить тестовые программы самим – для нас это слишком большие затраты.

Но «Тойота» очень поддерживает эту инициативу, к тому же у них есть желание предоставить место пилотам в рамках этой программы, чтобы те набирались опыта в управлении болидом «Ф-1».

В следующем году, если мы захотим провести 20 дней тестов, то мы сможем это сделать. Станем или нет – уже другой вопрос. Для тестов мы нанимаем людей в штат «Хааса». «Тойота» также предоставит часть специалистов. Это будет полностью совместная работа».

Но самое важное – оборудование. То, о чем так часто упоминал Комацу. «Тойота» участвовала в «Ф-1» собственной командой (с 2002 по 2009 год), она базировалась в Кельне. Местной фабрике уже больше 40 лет, но перед заходом в «Ф-1» в завод ввалили огромные деньги и довели все до стадии «инженерное произведение искусства», причем продолжая тратить по 500 млн в год и после конца обновления. Сейчас там создается мотор для чемпионата мира по ралли, базируется команда из мировых гонок на выносливость, а до конца прошлого года местной аэротрубой пользовался «Макларен». В данный момент там в три смены трудятся люди из «Кадиллак-Андретти» в надежде первыми выпустить прототип болида по еще не до конца утвержденным правилам 2026-го – пока их еще не приняли в «Ф-1» и не сдерживают ограничения регламента.

Теперь с кельнским подразделением будет сотрудничать «Хаас» (но останутся на недавно отреновированной аэротрубе в Маранелло – пару месяцев контракт со Скудерией продлили еще на несколько сезонов) .

Однако «Тойота» поможет американцам построить собственный симулятор на базе в Банбери.

«Единственный симулятор, к которому у нас был доступ, принадлежит «Феррари» и находится в Маранелло. Мы используем его только в предсезонный период. По ходу сезона мы весьма ограничены в своих возможностях. Я не могу просить ребят из Великобритании вернуться с этих 24 гонок и затем провести еще 10 недель в Италии за сессиями в симуляторе.

Без этого партнерства [с «Тойотой»] нам очень сложно выстроить программу работы на симуляторе. У нас нет оборудования, так что его нужно найти. Нужно его купить, установить. Затем уйдут годы на его доработку и приведение в норму корреляцию данных – и на прочие моменты.

У «Тойоты» нет проблем с симулятором – как для собственных нужд, так и для клиентских проектов. Так что у них есть оборудование, у них есть опыт в его использовании, настройки. Мы получаем все аспекты работы с симулятором», – сказал Комацу.

Все это поможет «Хаасу» укрепить свои позиции в «Ф-1» – команда из США не намерена покидать действующих партнеров и хочет получать профит отовсюду.

Про «Феррари» и «Даллару» не забыли – тут все без изменений (ну, почти)

Сотрудничество с «Тойотой» не заменяет собой прочие партнерства «Хааса» – только дополняет их. Помимо доступа к аэротрубе, «Феррари» все так же будет поставлять американцам силовую установку (летом они как раз продлили соглашение до конца 2028-го ) и прочие разрешенные регламентом для покупки комплектующие по типу коробки передач, подвески, электроники или руля.

Конечно, в Скудерии побоялись, что новый альянс может привести к утечке данных, однако Комацу настоял на том, что такого не случится:

«[Мы обсуждали со Скудерией совместную работу с «Тойотой»] на самых ранних стадиях идеи о сотрудничестве. Это основа нашей команды. Мы подписали соглашение до конца 2028 года в рамках технического партнерства, поставки силовой установки, коробки передач и прочего. Так что фундаментально ничего не меняется.

Насколько я понимаю, сотрудничество с «Тойотой» не подразумевает поставки силовой установки. Речь идет чисто о совместной работе в области шасси.

[Я приложил все усилия, чтобы убедить «Феррари» в том, что] если они почувствуют, что союз «Тойоты» и «Хааса» представляет для них угрозу, то это не так – я убедился, что такого не произойдет.

Конечно, «Феррари» прислала нам определенные требования, определенные ограничения, в связи с которыми мне пришлось гарантировать им, что вот «смотрите, мы продолжим заниматься тем-то, тем-то и тем-то». Но опять же, мы в любом случае будем заниматься этим. Так что переговоры были весьма прямолинейными и очень кооперативными со всех сторон».

В случае с «Далларой» все немного иначе: «Хаас» не отказывается от ее услуг, однако часть элементов американцы теперь все-таки будут закупать у «Тойоты»:

«Мы также продолжим обсуждать, как будем работать вместе с «Далларой», а как будем работать с «Тойотой». Мы будем сосуществовать. Речь не идет о том, чтобы заменить кого-то кем-то».

Тем не менее справедливо, дополнить цитату словами «пока что». «Хаас» явно ищет более выгодных партнеров. Как давал понять Комацу, это долгий процесс, но он все-таки идет: возможно, в будущем «Хаас» откажется от услуг «Даллары» (производящей так-то более простые машины для «Ф-2», «Индикара» и «Супер-Формулы»), и сотрудничество с «Тойотой» – первый шаг на этом пути. В конце концов, логичнее будет более сложные машины создавать при участии и использовании мощностей и интеллекта «Тойоты» – как и разбираться с проблемными деталями вроде подвески.

«Тойота» не вернулась в «Ф-1» полностью

В разговоре с представителями медиа председатель всей «Тойоты» Акио Тойода сказал:

«Пожалуйста, убедитесь, что завтрашние заголовки не будут в стиле: «Тойота» наконец-то возвращается в «Ф-1». Было бы скорее приятно увидеть заголовки и статьи, которые вдохновят японских детей мечтать о том, что, возможно, однажды они тоже смогут управлять быстрейшими машинами в мире.

Есть кое-что, что я чувствую в разговоре с профессиональными гонщиками. Все они хотят управлять быстрейшими машинами. Думаю, так мыслят пилоты. Тем не менее я тот, кто принял решение об уходе из «Ф-1» [в 2009-м]. Потому, думаю, пилоты никогда не разговаривали со мной об этом откровенно. Такое ощущение, что у нас всегда возникала гнетущая атмосфера.

В январе этого года я сказал всем [в компании], что я наконец-то вернулся к тому, чтобы стать обычным старичком, который любит машины. Думаю, что где-то в глубине души этот обычный любитель машин Акио Тойода всегда сожалел о том, что, уйдя из «Ф-1», перекрыл молодым японцам путь к управлению быстрейшими машинами в мире. И все же с учетом того, что медиа следят за каждым моим шагом, я осмелюсь добавить, что я все еще считаю, что мое решение как президента «Тойоты» об уходе из «Ф-1» не было ошибкой ».

Томоя Такахаси вторит боссу:

«Кто-то может прийти к выводу, что «Тойота» вернулась в «Ф-1», но это не тот случай . «Ф-1» – это вершина автоспорта. Активная деятельность пилотов «Ф-1», инженеров и механиков может вдохновить детей на мечты, устремления и цели. Для «Тойоты» максимально важно дать такую надежду детям, которые будут отвечать за автомобильную индустрию в будущем.

Я считаю, что это [сотрудничество с «Хаасом»] приведет к появлению некого элемента – иными словами, к развитию человеческого ресурса, который предоставит обратную связь для производства машин».

А если еще точнее: «Тойота» впала в стагнацию, и ей срочно нужен масштабный толчок. И в ралли (WRC), и в гонках на выносливость (WEC) японцы доминировали много лет подряд, однако теперь в ралли в лидеры вернулся «Хендэ», а в WEC так вообще класс гиперкаров превратился в настоящий образец конкуренции – и сейчас «Тойота» идет второй, уступая «Порше». «24 часа Ле-Мана» же два года подряд уплывают «Феррари», а конкуреция только растет с вхождением все новых и новых заводов и прогрессом уже присутствующих соперников – японская команда, кажется, отвыкла развиваться с такой скоростью и теперь просто не упевает. Нужно вспоминать, как это делать.

И куда еще идти за решением проблемы, как не в самую технологическую серию в «Ф-1»? Именно здесь же требуются лучшие технологические решения, вращаются самые топовые знания и цикл разработки и производства – быстрейший. Если перенаучиться преуспевать здесь – перенести культуру обратно в другие серии должно быть проще.

Почему тогда японцы пришли именно в «Хаас»? В «Тойоте» искали и другие варианты – не сложилось.

В 2023-м во время Гран-при Японии команда «Макларен» объявила о том, что гонщик программы «Тойоты» Ре Хиракава станет резервистом «оранжевых», а еще будет их пилотом по развитию. Руководитель команды Андреа Стелла описывал сделку как потенциальный обмен знаниями между «Тойотой» и «Маклареном» .

Хиракава – двукратный чемпион WEC, а также победитель «24 часов Ле-Мана». В «Тойоте» рассчитывают, что смогут многое подчерпнуть за счет работы Ре на симуляторе и во время частных тестов, однако это потолок в отношениях с «Маклареном». В Уокинге не нуждаются в услугах японцев в том объеме, в каком они предлагают. К тому же, так опыт настройки и взаимодействия с топовой структурой получил один олько Хиракава, и он вряд ли сумел бы растянуть все на остальной коллектив «Тойоты».

Потому еще в начале года сам Акио Тойода искал другие варианты (при этом ситуацию с Хиракавой все еще не забросили) – и «Хаас» оказался идеальным кандидатом благодаря своей модели с аутсорсингом и связям Комацу.

Пока все это на уровне технического сотрудничества и появившихся тестов, в которых в том числе будут участвовать японские пилоты и инженеры. Но уже сейчас Аяо не исключает, что в будущем «Тойота» вполне может стать новым титульным партнером команды:

«На данный момент наш титульный спонсор – MoneyGram (американская финансовая компания, занимающаяся операциями на международных финансовых рынках; ее сотрудничество с «Хаасом» оценивается примерно в $25 млн в год – Спортс’‘), так что с этой точки зрения и точки зрения названия команды ничего не изменится. Конечно, у нас есть определенные планы обсудить все это со спонсором в определенный год. Мы перейдем к этому вопросу, когда настанет время».

Сейчас же «Тойота» получит тренинг на примере уровня «Ф-1» и новый бенчмарк, к которому потребуется стремиться, вытягивая всю остальную структуру, а «Хаас» – море новых возможностей для прогресса без дополнительных трат. Идеальная взаимовыгодная сделка.

Что еще почитать о состоянии команд «Ф-1»?

Фото: Gettyimages.ru /Clive Rose, Rudy Carezzevoli, David Becker, Mark Thompson