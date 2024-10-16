Кристиан Фиттипальди: «Не кажется невозможным вариант, при котором Пиастри займет место Переса в «Ред Булл»

Кристиан Фиттипальди не исключает переход Пиастри в «Ред Булл».

Бывший пилот «Формулы-1» и племянник двукратного чемпиона Эмерсона Фиттипальди считает, что Пиастри может решиться на уход из «Макларена ».

Ранее в паддоке появилась информация об интересе «Ред Булл» к Пиастри на фоне неопределенности в будущим Макса Ферстаппена .

«Мне не кажется невозможным вариант, при котором по окончании сезона случится так, что Оскар Пиастри займет место Серхио Переса в «Ред Булл» в следующем году.

Вполне возможно, что Пиастри мог уже немного устать от ситуации, сложившейся в «Макларене», и сказать им что-то вроде: «Спасибо за помощь, но мне все-таки нужно думать о себе», – рассказал Фиттипальди.

Хэмилтон и Леклер в «Феррари» – лучший состав «Ф-1»-2025 по версии Autosport, «Ред Булл» ниже «Уильямса»