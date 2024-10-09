«Гонка чемпионов» 2025 года пройдет в Австралии

Мельбурн примет «Гонку чемпионов» 2025 года

Соревнование будет проходить на Олимпийском стадионе в Сиднее, который будет переоборудован соответствующим образом. Ожидается, что соревнование пройдет за неделю до старта сезона «Формулы-1», который в 2025 году также пройдет в Австралии.

Два предыдущих года «Гонка чемпионов » проводилась в Швеции, за полярным кругом.

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