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Гюнтер Штайнер: «Хорнеру надо дать шанс, он не отупел за один день. «Ред Булл» не последний – третий-четвертый по скорости»

Штайнер вступился за Хорнера на фоне кризиса «Ред Булл».

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер призвал не возлагать всю ответственность за неудачи «Ред Булл» на исполнительного директора Кристиана Хорнера.

«Как только команда перестает выступать хорошо, начинают искать виновных. Считаю, Кристиану надо дать шанс. Я не владею командой – акционеры будут знать, что делают, я не знаю. Разумеется, внутри команды раздрай. Нельзя это отрицать, каждый день в прессе о чем-то пишут.

Так что, думаю, если быстро не достичь успехов, больших успехов, будут сделаны изменения. Не знаю, какие изменения, но я бы не предполагал [что Хорнер стал плохим руководителем].

Можно критиковать Кристиана, однако его работу в последние годы нельзя назвать плохой. Так что он не отупел за один день, как я всегда говорю. У команды спад, но она не последняя. Болид все равно третий-четвертый по скорости. Посмотрим, отыграется ли она.

Хотя, опять же, со стороны тяжело принять решение, не зная всех деталей», – заявил Штайнер.

Гюнтер Штайнер: «Кто раздражал больше, Хорнер или Вольфф? Кристиан – слишком много драмы»

Гюнтер Штайнер: «В «Ред Булл» никого не останется рано или поздно. Это не совсем нормально»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
logoФормула-1
logoХаас
logoГюнтер Штайнер
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