Гюнтер Штайнер: «Хорнеру надо дать шанс, он не отупел за один день. «Ред Булл» не последний – третий-четвертый по скорости»

Штайнер вступился за Хорнера на фоне кризиса «Ред Булл».

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер призвал не возлагать всю ответственность за неудачи «Ред Булл» на исполнительного директора Кристиана Хорнера .

«Как только команда перестает выступать хорошо, начинают искать виновных. Считаю, Кристиану надо дать шанс. Я не владею командой – акционеры будут знать, что делают, я не знаю. Разумеется, внутри команды раздрай. Нельзя это отрицать, каждый день в прессе о чем-то пишут.

Так что, думаю, если быстро не достичь успехов, больших успехов, будут сделаны изменения. Не знаю, какие изменения, но я бы не предполагал [что Хорнер стал плохим руководителем].

Можно критиковать Кристиана, однако его работу в последние годы нельзя назвать плохой. Так что он не отупел за один день, как я всегда говорю. У команды спад, но она не последняя. Болид все равно третий-четвертый по скорости. Посмотрим, отыграется ли она.

Хотя, опять же, со стороны тяжело принять решение, не зная всех деталей», – заявил Штайнер.

Гюнтер Штайнер: «Кто раздражал больше, Хорнер или Вольфф? Кристиан – слишком много драмы»

Гюнтер Штайнер: «В «Ред Булл» никого не останется рано или поздно. Это не совсем нормально»