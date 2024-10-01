Гюнтер Штайнер: «Кто раздражал больше, Хорнер или Вольфф? Кристиан – слишком много драмы»

Штайнер считал Хорнера более бесящим руководителем, чем Вольффа.

Бывший глава команды «Хаас » Гюнтер Штайнер ответил на вопрос о том, кто раздражал его больше – босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер или исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф.

«Кто же раздражал больше? Я бы сказал, Кристиан. С ним слишком много драмы, знаете.

С Тото особо не было драмы, просто: «Мы побеждаем, ну, потому что мы лучшие» (изображая Вольффа)», – заявил Гюнтер.

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