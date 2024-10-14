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Гюнтер Штайнер: «В «Ред Булл» никого не останется рано или поздно. Это не совсем нормально»

Штайнер оценил ситуацию с уходом сотрудников из «Ред Булл».

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал предстоящий переход главного гоночного стратега «Ред Булл» Уилла Кортни в «Макларен». Штайнер и Кортни знакомы по работе в австрийской команде.

«Рано или поздно в «Ред Булл» никого не останется. Не будет больше офисных помещений. Я знаю Уилла, он там давно. Думаю, изначально я его нанял.

Такое случается. Он не видел продвижения в «Ред Булл» и получил от «Макларена» предложение стать спортивным директором. Уилл – хорошее пополнение. Он знает свое дело, знает стратегию, знает спортивные правила. «Ред Булл» в любом случае перестраивается, и, может, он не входил в планы команды.

В «Ф-1» такое бывает, но, конечно, уход людей вроде Уилла не делает «Ред Булл» сильнее», – заявил Гюнтер в подкасте The Red Flags.

Итальянец предположил, что «Макларен» прибавит в плане стратегии благодаря Кортни:

«Ред Булл» ошибается реже всех. О стратегии не говорят, когда все правильно – только когда все идет не так. Об ошибках «Ред Булл» редко слышишь, и Уилл вносит вклад, он возглавляет отдел. «Макларен» – не сильнейшая команда в плане стратегии».

По мнению Штайнера, уход Кортни, конструктора Эдриана Ньюи и спортивного директора Джонатана Уитли должен вызывать беспокойство «Ред Булл»:

«Это не совсем нормально. Вернемся в прошлый год. Кто ушел из команды? Никто. В этом сезоне уходят только так. Список уже длинный.

[Психологическое влияние] тоже есть – сотрудники работали там долго время. Кто-то уходит, и остальные думают: «Для меня это тоже будет хорошее решение – надо уйти, пока моя финансовая ценность все еще высокая, ведь я был в лучшей команде на протяжении последних пяти лет».

У тебя есть ценность. Если слишком долго ждешь, и команда уже не такая сильная, твоя ценность снижается».

Гюнтер подчеркнул, что есть и позитивные моменты:

«Капитан все еще здесь, Кристиан [Хорнер]. Инженеры по-прежнему тут, Пьер Ваше – он очень хорош.

Команда будет заново выстраиваться благодаря молодым талантам. Это дает возможность тем, кто в противном случае ушел бы. Когда команду покидают топ-специалисты, на смену приходят следующие. Они могут стать столь же сильными или даже быть лучше. Многие вакансии можно закрыть людьми внутри команды».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
logoМакларен
logoКристиан Хорнер
logoЭдриан Ньюи
logoРед Булл
logoФормула-1
Джонатан Уитли
logoХаас
logoГюнтер Штайнер
Пьер Ваше
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