Макс Ферстаппен: «Не думаю о вариантах в других командах на 2026-й – пока хватает поводов для беспокойства»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который может покинуть команду уже в 2026 году, несмотря на длительный контракт, высказался о вариантах в других коллективах.
Считается, что Максом всерьез интересуются «Мерседес» и «Астон Мартин».
«Да, конечно, я знаю, что это возможно, но практически не думаю об этом прямо сейчас. Пожалуй, пока хватает других поводов для беспокойства – это касается аспектов, где мы хотим прибавить.
Посмотрим, что случится в будущем. В данный момент я не особо об этом размышляю, честно говоря. Но, если подобного не случится, так тому и быть. Это не изменит мою жизнь», – заявил трехкратный чемпион «Формулы-1».
Макс отреагировал на мнение о том, что форма «Ред Булл» в 2026 года вызывает большие вопросы:
«Так можно сказать про любую команду. Болид и двигатель совершенно новые.
Неизвестно, как все сложится для всех, в том числе для тех, кто считает, что прямо сейчас находится в наилучшем положении. Всегда есть сомнения, действительно ли ты так здорово сработал и сохранится ли расклад сил [до старта сезона-2026]».
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Гюнтер Штайнер: «Ред Булл» – ######## болид. О, так нельзя говорить»
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