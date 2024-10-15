Макс Ферстаппен: «Не думаю о вариантах в других командах на 2026-й – пока хватает поводов для беспокойства»

Ферстаппен еще не занят поиском места на сезон-2026.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен , который может покинуть команду уже в 2026 году, несмотря на длительный контракт, высказался о вариантах в других коллективах.

Считается, что Максом всерьез интересуются «Мерседес » и «Астон Мартин ».

«Да, конечно, я знаю, что это возможно, но практически не думаю об этом прямо сейчас. Пожалуй, пока хватает других поводов для беспокойства – это касается аспектов, где мы хотим прибавить.

Посмотрим, что случится в будущем. В данный момент я не особо об этом размышляю, честно говоря. Но, если подобного не случится, так тому и быть. Это не изменит мою жизнь», – заявил трехкратный чемпион «Формулы-1».

Макс отреагировал на мнение о том, что форма «Ред Булл» в 2026 года вызывает большие вопросы:

«Так можно сказать про любую команду. Болид и двигатель совершенно новые.

Неизвестно, как все сложится для всех, в том числе для тех, кто считает, что прямо сейчас находится в наилучшем положении. Всегда есть сомнения, действительно ли ты так здорово сработал и сохранится ли расклад сил [до старта сезона-2026]».

Дэвид Култхард считает Ферстаппена лучшим по обгонам: «Соперник знает: либо Макс окажется впереди, либо вы оба сойдете»

Гюнтер Штайнер: «Ред Булл» – ######## болид. О, так нельзя говорить»