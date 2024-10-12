Дэвид Култхард считает Ферстаппена лучшим по обгонам: «Соперник знает: либо Макс окажется впереди, либо вы оба сойдете»

Култхард выбрал сильнейшего гонщика «Ф-1» в плане обгонов.

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард поделился размышлениями о гонщиках, которые отличались наиболее искусными обгонами.

«Если [Риккардо ] оказывался позади соперника на ранних этапах своей карьеры, ты понимал, что что-то произойдет. Макс [Ферстаппен] также этим отличается, когда появляется шанс. Как он обогнал Льюиса [Хэмилтона на Гран-при Абу -Даби]-2021 – на прямой, до того, как я бы даже задумался о подобном – это абсолютная вера в себя в целеустремленность. И я знаю, что та гонка была скандальной.

Михаэль [Шумахер] был хорош в этом. Льюис действовал чисто. Да, был контакт между ним и Максом в Сильверстоуне в 2021-м, эмоции бурлили. Но, если посмотреть на карьеру в целом, он очень неплох», – произнес Култхард в подкасте Formula For Success.

В итоге Дэвид выделил своего фаворита:

«Но я выберу современную эру, а из текущих пилотов – Макса. Если он позади, соперник знает: либо он окажется впереди, либо вы оба сойдете».

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