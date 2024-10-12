  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Дэвид Култхард считает Ферстаппена лучшим по обгонам: «Соперник знает: либо Макс окажется впереди, либо вы оба сойдете»
3

Дэвид Култхард считает Ферстаппена лучшим по обгонам: «Соперник знает: либо Макс окажется впереди, либо вы оба сойдете»

Култхард выбрал сильнейшего гонщика «Ф-1» в плане обгонов.

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард поделился размышлениями о гонщиках, которые отличались наиболее искусными обгонами.

«Если [Риккардо] оказывался позади соперника на ранних этапах своей карьеры, ты понимал, что что-то произойдет. Макс [Ферстаппен] также этим отличается, когда появляется шанс. Как он обогнал Льюиса [Хэмилтона на Гран-при Абу-Даби]-2021 – на прямой, до того, как я бы даже задумался о подобном – это абсолютная вера в себя в целеустремленность. И я знаю, что та гонка была скандальной.

Михаэль [Шумахер] был хорош в этом. Льюис действовал чисто. Да, был контакт между ним и Максом в Сильверстоуне в 2021-м, эмоции бурлили. Но, если посмотреть на карьеру в целом, он очень неплох», – произнес Култхард в подкасте Formula For Success.

В итоге Дэвид выделил своего фаворита:

«Но я выберу современную эру, а из текущих пилотов – Макса. Если он позади, соперник знает: либо он окажется впереди, либо вы оба сойдете».

Символ внезапности новой «Ф-1» – в кэфах на победителя. Фавориты не взяли и половины гонок

Нидерландский гонщик Блекемолен: «Переход Ферстаппена на место Алонсо по ходу сезона-2025 – не фантастический сценарий»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoМихаэль Шумахер
Гран-при Великобритании
logoЛьюис Хэмилтон
logoДэвид Култхард
Гран-при Абу-Даби
logoФормула-1
logoДаниэль Риккардо
logoМакс Ферстаппен
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Хуан-Пабло Монтойя: «Надо создавать болид вокруг Хэмилтона, если «Феррари» хочет преуспеть»
27сегодня, 14:07
Кристиан Хорнер: «Машина «Ред Булл» на сезон-2025 станет продолжением нынешней»
2сегодня, 13:03
Гюнтер Штайнер: «Ред Булл» – ######## болид. О, так нельзя говорить»
6сегодня, 12:09
Маттиа Бинотто: «Ауди» рассматривает Мика Шумахера, безусловно»
6сегодня, 10:57
Хуан-Пабло Монтойя: «Норриса нужно было раньше сделать первым номером. Надеюсь, «Макларену» не придется думать об упущенных очках в Абу-Даби»
7сегодня, 10:26
Мартин Брандл: «Нужно запретить синие флаги. Гонщики отскакивают в сторону как школьники от больших ребят в быстрых болидах»
4сегодня, 09:57
Гюнтер Штайнер: «Должен был уйти из «Хааса» раньше. Я вел тяжелую борьбу без шансов на победу»
4сегодня, 09:22
Маттиа Бинотто: «Не пригласил бы Хэмилтона в «Феррари»
47сегодня, 08:20
«Тойота» не планирует создавать заводскую команду и поставлять двигатели для «Формулы-1»
6вчера, 16:24
Хуан-Пабло Монтойя о будущем Переса: «Серхио приносит компании «Ред Булл» десятки миллионов долларов»
6вчера, 15:26
Ко всем новостям
Последние новости
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
7 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15
8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
10 сентября, 13:56Фото