Кристиан Хорнер об уходе главного стратега из «Ред Булл»: «Это позволило Ханне Хмитц получить повышение»

Хорнер спокойно воспринял уход из «Ред Булл» главного стратега.

Недавно стало известно, что главный гоночный стратег команды Уилл Кортни принял предложение «Макларена», где займет должность спортивного директора.

В «Ред Булл» в итоге приняли решение не заменять Кортни человеком со стороны, а повысить Хану Шмитц, которая ранее отвечала за исполнение и корректировку стратегии по ходу Гран-при.

«Он проработал здесь 20 лет. Мы обсуждали с ним возможность перехода на какую-то более высокую должность внутри организации. Но в «Макларене » ему предложили и должность намного выше, и очень высокую зарплату. Так что в такой ситуации нам не оставалось ничего другого, кроме сказать: «Удачи. Ты должен принять это предложение.

И в то же самое время уход Кортни позволил Ханне Шмитц получить повышение. А если бы она не получила такой возможности, то в будущем почти наверняка стала бы главной целью для какой-то другой команды», – рассказал Хорнер.

Главный гоночный стратег «Ред Булл» Кортни станет спортивным директором «Макларена»