Хуан-Пабло Монтойя: «Надо создавать болид вокруг Хэмилтона, если «Феррари» хочет преуспеть»

Монтойя предложил «Феррари» строить болид под Хэмилтона.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя рассказал, чего ждать от выступлений Льюиса Хэмилтона за «Феррари».

«Полагаю, мы увидим прежнего Льюиса. Он постарается отомстить и доказать, что на его счет ошибались. Если все сложится, Льюис может стать огромной угрозой в борьбе за титул.

Если «Феррари» хочет преуспеть, надо по-настоящему слушать, чего хочет Льюис, и создавать болид вокруг желаний Льюиса», – убежден Монтойя.

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