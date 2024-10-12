Хуан-Пабло Монтойя: «Надо создавать болид вокруг Хэмилтона, если «Феррари» хочет преуспеть»
Монтойя предложил «Феррари» строить болид под Хэмилтона.
Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя рассказал, чего ждать от выступлений Льюиса Хэмилтона за «Феррари».
«Полагаю, мы увидим прежнего Льюиса. Он постарается отомстить и доказать, что на его счет ошибались. Если все сложится, Льюис может стать огромной угрозой в борьбе за титул.
Если «Феррари» хочет преуспеть, надо по-настоящему слушать, чего хочет Льюис, и создавать болид вокруг желаний Льюиса», – убежден Монтойя.
Хэмилтон и Леклер в «Феррари» – лучший состав «Ф-1»-2025 по версии Autosport, «Ред Булл» ниже «Уильямса»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Gambling Zone
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