Хуан-Пабло Монтойя: «Норриса нужно было раньше сделать первым номером. Надеюсь, «Макларену» не придется думать об упущенных очках в Абу-Даби»

Монтойя допустил, что «Макларен» пожалеет из-за отсутствия командной тактики.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя порассуждал о запоздавшей ставке «Макларена» на Ландо Норриса в борьбе с лидером «Ред Булл » Максом Ферстаппеном за личный титул.

«Мы вступаем в решающую стадию с гонками в США, Мексике и Вегасе. Допустил ли «Макларен » ошибку, не сделав Ландо первым номером раньше? Удержится ли Макс, просто финишируя вторым и набирая достаточное количество очков?

Проблема «Макларена» в том, что Макс продолжает зарабатывать подиумы. У «Макларена» была возможность сократить отставание и оказать на Макса большее давление, но, может, уже поздно.

«Макларену» нужно было раньше принять решение о том, кто первый номер. Это хороший урок для всех команд. Надо было после половины сезона сказать: пилот, который лидирует, становится первым номером на вторую половину сезона. Если кто-то сильно впереди – больше, чем на 10 или 20 процентов очков – то этот человек становится первым номером. Думаю, команде надо что-то сделать.

Надеюсь, в Абу-Даби «Макларену» не придется думать: «Если бы мы не упустили те четыре очка здесь и шесть там, то завоевали бы чемпионство».

Вот в чем вопрос: важнее ли для команды Кубок конструкторов? Я знаю, что для Ландо приоритетом является титул в зачете пилотов. Но для «Макларена» в целом победа в Кубке конструкторов должна стать огромным достижением.

Может, команда решила, что шанс на личный титул слишком маленький, поэтому сосредоточилась на Кубке конструкторов. Не хочется, чтобы Оскар [Пиастри] терял интерес. Если он теряет интерес во второй половине сезона и переходит от побед и вторых мест к финишам на пятой позиции, это проблема», – проанализировал ситуацию Монтойя.

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