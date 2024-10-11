Ландо Норрис о борьбе за титул: «С удовольствием бы поменялся местами с Ферстаппеном в данной ситуации»
Норрис не считает себя фаворитом в борьбе за титул.
Пилот «Макларена» прокомментировал недавнее высказывание Макса Ферстаппена, который отметил, что с учетом нынешней формы «Ред Булл» он не является фаворитом в борьбе за победу в чемпионате. Норрис с данным высказыванием не согласился.
На данный момент, за шесть Гран-при до финиша сезона – хотя сразу три из оставшихся уик-энда пройдут со спринт-заездами, – Норрис отстает от Ферстаппена на 52 очка. При этом Ферстаппен не побеждает в гонках вот уже восемь этапов подряд, а Норрису на этом отрезке удалось одержать две победы.
«Макс просто говорит то, что хочет сказать. Даже если я выиграю все оставшиеся гонки, мне все равно будет непросто его догнать. И очевидно, что позиции Макса намного выгоднее.
Лично я бы с удовольствием поменялся с ним местами в данной ситуации. К тому же, как только в «Ред Булл» разберутся в том, что именно у них пошло не так, они смогут выиграть еще пару гонок, как мне кажется. Они устранят свои проблемы с машиной и вернутся, став сильнее.
К тому же нельзя сказать, что они так уж сильно отставали от нас во всех последних гонках. Худшей для них, вероятно, была гонка в Монце. Тем не менее, во многих последних Гран-при Макс был не так уж далеко. Так что он близок к победам.
Думаю, он так говорит только для того, чтобы почувствовать себя немного лучше. Но его позиции по-прежнему сильнее, чем у меня», – рассказал Норрис.
«Макларен» рвет «Ф-1» только из-за перестройки завода? Он просто успел первым?
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