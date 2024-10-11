Гюнтер Штайнер о борьбе за титул: «Оцениваю шансы как 60 на 40 в пользу Норриса, но ему будет нужна небольшая помощь «Феррари»

Штайнер высказался о шансах Норриса выиграть чемпионат 2024 года.

Бывший руководитель «Хааса » считает, что с учетом текущей формы «Ред Булл » и «Макларена » считает Ландо Норриса фаворитом в борьбе за титул – несмотря на отставание в 52 очка от Макс Ферстаппена.

«Я оцениваю шансы где-то как 60 на 40 в пользу Ландо. Я думаю, что инициатива перешла к Норрису, но для успеха Ландо потребуется небольшая помощь со стороны «Феррари ».

Если пилоты «Феррари» будут отбирать очки у Макса…как это должно быть произойти на Гран-при Сингапура. Но из-за не слишком хорошего выступления в квалификации они упустили момент добиться какого-то большого успеха.

В остальном же, если на финише гонок Ландо и Макса будут разделять еще одна-две машины, это сразу сильно скажется на графике набора очков и в итоге на позициях в чемпионате. Вот почему я оцениваю шансы как 60 на 40 в пользу Ландо – потому что для успеха ему все-таки потребуется небольшая помощь со стороны», – рассказал Штайнер.

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