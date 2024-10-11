  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Руководитель «Хааса»: «Партнерство с «Феррари» – фундамент нашей команды. Сотрудничество с «Тойотой» лишь укрепит его»
0

Руководитель «Хааса»: «Партнерство с «Феррари» – фундамент нашей команды. Сотрудничество с «Тойотой» лишь укрепит его»

В «Хаасе» рассказали о сотрудничестве с «Феррари» и «Тойотой».

«Феррари» является техническим партнером «Хааса» с первого сезона американской команды в «Формуле-1».

Теперь же, по словам руководителя «Хааса» Аяо Комацу, новое соглашение с «Хондой» не будет напрямую пересекаться с работой с «Феррари».

«Мы сотрудничаем с «Феррари» с самого первого дня, так что мы хорошо понимаем друг друга. Я также с самого начала обсуждал с Фредом Вассером это возможное сотрудничество с «Тойотой».

Отношения «Хааса» и «Феррари» – это фундамент нашей команды, так что я прекрасно осознавал, что в «Феррари» должны понимать причины этого сотрудничества.

Если бы в «Феррари» посчитали, что альянс «Хааса» и «Тойоты» представляет для них какую-то угрозу – у нас бы ничего не вышло. Поэтому мне нужно было убедиться, что это не так. И в «Тойоте» тоже дали ясно понять это с первого же дня. Главное в этой ситуации – полная прозрачность с первого же дня.

И да, разумеется, «Феррари» со своей стороны прислала несколько требований – мне нужно было гарантировать им определенные вещи. Хотя мы в любом случае собирались это сделать, что так переговоры прошли в дружелюбной обстановке.

Партнерство «Хааса» и «Феррари» – это фундамент нашей команды. И так будет всегда. А новое партнерство с «Тойотой» на самом деле лишь укрепляет его.

То, что мы получаем от «Феррари» – это потрясающе. Опять же, это фундамент нашей команды. От «Тойоты» же мы будем получать помощь в других областях, которые лежат за пределами этого сотрудничества. И, опять же, с самого начала процесса переговоров мы были максимально открыты с руководством «Феррари».

Так что мы четко понимаем, в каких областях сотрудничаем с «Феррари», а в каких с «Тойотой», и что нам нужно защищать интеллектуальную собственность каждой из этих компаний», – рассказал Комацу.

«Тойота» стала техническим партнером «Хааса»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФеррари
logoТойота
logoФормула-1
Аяо Комацу
logoХаас
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Теперь нужно заполучить подходящего гонщика». Хуан-Пабло Монтойя призвал «Астон Мартин» подписать Ферстаппена
4сегодня, 08:31
Серхио Перес: «Надеюсь, Колапинто сумеет заполучить место в «Формуле-1»
4сегодня, 07:42
«Тойота» стала техническим партнером «Хааса»
5сегодня, 07:04
Леклер стал амбассадором Puma
вчера, 18:31Фото
«Андретти» создаст шасси «Ф-1» по регламенту-2026 к концу года (Speedcafe)
13вчера, 17:34
Фернандо Алонсо: «Написал Ньюи, что с удовольствием поработаю вместе, когда узнал о его уходе из «Ред Булл»
8вчера, 16:37
Гельмут Марко: «Ауди» всерьез рассматривает Мика Шумахера, похоже»
13вчера, 15:09
Фернандо Алонсо: «33-я победа стала бы заявлением: никогда не сдавайся, всегда сражайся за свои мечты»
9вчера, 14:36
Гельмут Марко: «Цунода – кандидат на место в «Ред Булл» в 2025-м»
17вчера, 13:45
Моторы MotoGP будут заморожены до смены регламента в 2027 году
вчера, 13:26
Ко всем новостям
Последние новости
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
7 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15
8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
10 сентября, 13:56Фото