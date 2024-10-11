Руководитель «Хааса»: «Партнерство с «Феррари» – фундамент нашей команды. Сотрудничество с «Тойотой» лишь укрепит его»
В «Хаасе» рассказали о сотрудничестве с «Феррари» и «Тойотой».
«Феррари» является техническим партнером «Хааса» с первого сезона американской команды в «Формуле-1».
Теперь же, по словам руководителя «Хааса» Аяо Комацу, новое соглашение с «Хондой» не будет напрямую пересекаться с работой с «Феррари».
«Мы сотрудничаем с «Феррари» с самого первого дня, так что мы хорошо понимаем друг друга. Я также с самого начала обсуждал с Фредом Вассером это возможное сотрудничество с «Тойотой».
Отношения «Хааса» и «Феррари» – это фундамент нашей команды, так что я прекрасно осознавал, что в «Феррари» должны понимать причины этого сотрудничества.
Если бы в «Феррари» посчитали, что альянс «Хааса» и «Тойоты» представляет для них какую-то угрозу – у нас бы ничего не вышло. Поэтому мне нужно было убедиться, что это не так. И в «Тойоте» тоже дали ясно понять это с первого же дня. Главное в этой ситуации – полная прозрачность с первого же дня.
И да, разумеется, «Феррари» со своей стороны прислала несколько требований – мне нужно было гарантировать им определенные вещи. Хотя мы в любом случае собирались это сделать, что так переговоры прошли в дружелюбной обстановке.
Партнерство «Хааса» и «Феррари» – это фундамент нашей команды. И так будет всегда. А новое партнерство с «Тойотой» на самом деле лишь укрепляет его.
То, что мы получаем от «Феррари» – это потрясающе. Опять же, это фундамент нашей команды. От «Тойоты» же мы будем получать помощь в других областях, которые лежат за пределами этого сотрудничества. И, опять же, с самого начала процесса переговоров мы были максимально открыты с руководством «Феррари».
Так что мы четко понимаем, в каких областях сотрудничаем с «Феррари», а в каких с «Тойотой», и что нам нужно защищать интеллектуальную собственность каждой из этих компаний», – рассказал Комацу.
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