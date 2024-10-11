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Серхио Перес: «Надеюсь, Колапинто сумеет заполучить место в «Формуле-1»

Перес высказался о карьерных перспективах Франко Колапинто.

Пилот «Ред Булл» считает, что аргентинцу точно не стоит возвращаться в «Формулу-2», если он все-таки не получит места в «Ф-1» в следующем сезоне.

Франко Колапинто выступает в «Ф-1», начиная с Гран-при Италии – он заменил Логана Сарджента в составе «Уильямса». При этом в следующем году за «Уильямс» будут выступать Алекс Албон и Карлос Сайнс.

Перес отметил, что и Колапинто, и Оливеру Бермэну, который в этом году провел два Гран-при – в Саудовской Аравии за «Феррари» и в Баку за «Хаас», – удалось хорошо себя проявить:

«Да, они здорово себя проявили. Особенно, если так подумать, учитывая ситуацию в «Формуле-2». Ведь это не те ребята, которые там постоянно побеждают. Но придя в «Формулу-1» они проявили себя фантастическим образом. Притом что выявить действительно хороших гонщиков среди участников «Формулы-2» бывает непросто, но в данном случае они справились очень хорошо».

Перес также считает, что после столь успешного дебюта в «Формуле-1» Колапинто не стоит в следующем году возвращаться в «Формулу-2», если он все-таки не получит места в главной серии:

«Здорово видеть такие выступления. Я очень надеюсь, что Франко сможет заполучить это место в «Ауди». Для него было бы досадно не получить места в «Ф-1» после того, какие выступления он продемонстрировал.

Он может подвергнуть риску свою карьеру, если вернется в «Формулу-2» и проведет там не самый удачный сезон».

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФеррари
logoЗаубер
logoРед Булл
logoУильямс
logoАуди
logoФормула-1
logoСерхио Перес
logoХаас
logoОливер Бермэн
Франко Колапинто
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