«Заубер» рассматривает Шумахера. Боттас просит больше денег, Бортолето и Колапинто не будут подписаны (Blick)
Известный обозреватель Blick Роджер Бенуа поделился информацией о переговорах по поводу вакансии в «Заубере» (с сезона-2026 – «Ауди»).
Ранее швейцарцы объявили о контракте с пилотом «Хааса» Нико Хюлькенбергом.
Сообщается, что нынешний гонщик «Заубера» Валттери Боттас «создает проблемы», поскольку, по всей видимости, просит улучшенное соглашение с большей зарплатой. Команда рассматривает экс-пилота «Хааса» Мика Шумахера, так как юниор «Макларена» Габриэль Бортолето и выступающий за «Уильямс» Франко Колапинто уже не могут быть подписаны. Эксперт не уточнил, с чем связан новый статус Бортолето и Колапинто.
«Можно было бы провести сравнение с Хюлькенбергом». Марко призвал «Ауди» подписать Мика Шумахера
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