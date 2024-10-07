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«Заубер» рассматривает Шумахера. Боттас просит больше денег, Бортолето и Колапинто не будут подписаны (Blick)

Мик Шумахер может вернуться в «Ф-1» в 2025 году.

Известный обозреватель Blick Роджер Бенуа поделился информацией о переговорах по поводу вакансии в «Заубере» (с сезона-2026 – «Ауди»).

Ранее швейцарцы объявили о контракте с пилотом «Хааса» Нико Хюлькенбергом.

Сообщается, что нынешний гонщик «Заубера» Валттери Боттас «создает проблемы», поскольку, по всей видимости, просит улучшенное соглашение с большей зарплатой. Команда рассматривает экс-пилота «Хааса» Мика Шумахера, так как юниор «Макларена» Габриэль Бортолето и выступающий за «Уильямс» Франко Колапинто уже не могут быть подписаны. Эксперт не уточнил, с чем связан новый статус Бортолето и Колапинто.

«Можно было бы провести сравнение с Хюлькенбергом». Марко призвал «Ауди» подписать Мика Шумахера

Валттери Боттас: «С «Заубером» ничего не подписано. Моя цель – не однолетний контракт»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Blick
возможные переходы
logoМакларен
logoЗаубер
logoУильямс
logoАуди
logoНико Хюлькенберг
logoФормула-1
logoВалттери Боттас
logoХаас
logoМик Шумахер
Габриэль Бортолето
Франко Колапинто
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