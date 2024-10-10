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Фернандо Алонсо: «33-я победа стала бы заявлением: никогда не сдавайся, всегда сражайся за свои мечты»

Алонсо объяснил, что значила бы для него победа спустя 11 лет.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мыслями о возможности побить рекорд «Формулы-1» по интервалу между выигранными Гран-при. Двукратный чемпион мира в последний раз побеждал в 2013 году.

– Что ж, победа, безусловно, ближе с Эдрианом [Ньюи], чем без него, это уж точно. У него невероятный послужной список в «Формуле-1».

Я осознаю свою ситуацию и надеюсь, что буду пилотировать быструю машину, которую создаст Эдриан. Если она появится, когда я не смогу ей управлять, я все равно буду получать удовольствие, так как останусь частью команды и продолжу этот захватывающий путь вместе с «Астон Мартин».

– Вы часто думаете о 33-й победе?

– Я думал об этом, и она значила бы многое. Выиграть еще одну гонку «Формулы-1» после всех лет – это стало бы настоящим заявлением: никогда не сдавайся, всегда сражайся за свои мечты, следуй своей страсти, делай то, что ты хочешь делать.

Это многое значило бы для меня, но также это могло бы стать чем-то важным и для «Ф-1» в целом. И это могло бы многое значить для молодых пилотов: если они проходят через период без успехов, это не имеет значения – важно, что ты занимаешься любимым делом. Если продолжаешь извлекать из себя максимум, продолжаешь прибавлять, продолжаешь упорно трудиться и способен оказаться в нужное время в нужном месте, успех может прийти.

– Может, 33-я победа позволит вам запомниться дольше…

– Может! Мы в команде делаем все, чтобы воплотить это в реальность. Если получится, это станет чем-то особенным. Это будет особенным моментом для меня, особенным для «Астон Мартин» и особенным для всех тех людей, которые поддерживают меня на протяжении карьеры. Посмотрим…

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Астон Мартин»
logoФернандо Алонсо
logoЭдриан Ньюи
logoФормула-1
logoАстон Мартин
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