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  • Найджел Мэнселл об Алонсо: «43 года – не возраст, если ты в форме. «Астон Мартин» может удивить в 2025-м и точно в 2026-м»
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Найджел Мэнселл об Алонсо: «43 года – не возраст, если ты в форме. «Астон Мартин» может удивить в 2025-м и точно в 2026-м»

Мэнселл ожидает прорыв от Алонсо и «Астон Мартин».

Чемпион «Формулы-1» 1992 года Найджел Мэнселл сообщил, что думает о перспективах 43-летнего гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Учитывая [современные] болиды, 43 года – не возраст, если ты в форме. Да, я ушел в 41, но не потому, что был не в форме. Все потому, что политика в «Формуле-1» была настоящим безумием.

Считаю, «Астон Мартин» может удивить любую команду в следующем году и точно годом позже.

Но, надеюсь, команда его сохранит. Очень надеюсь», – заявил Мэнселл.

Фернандо Алонсо: «3-й титул «Ф-1» в ближайшие 2-3 года – единственный приоритет»

Фернандо Алонсо: «Мне больше нравилось быть футбольным вратарем, чем гоняться в 8-10 лет. Я не выбирал карьеру пилота»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Top Offshore Sportsbooks
Найджел Мэнселл
logoФернандо Алонсо
logoФормула-1
logoАстон Мартин
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