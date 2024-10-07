  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гюнтер Штайнер: «Озадачен плохими отношениями Хорнера и Ферстаппена-старшего. Йос не может держать рот на замке – не знаю, хорошо ли это для Макса»
3

Гюнтер Штайнер: «Озадачен плохими отношениями Хорнера и Ферстаппена-старшего. Йос не может держать рот на замке – не знаю, хорошо ли это для Макса»

Штайнер высказался о вражде между Хорнером и Ферстаппеном-старшим.

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признался, что не понимает, почему между боссом «Ред Булл» Кристианом Хорнером и Йосом Ферстаппеном – отцом пилота Макса Ферстаппена – настолько плохие отношения.

«Я немного озадачен, ведь обычно Кристиан очень хорошо видит такие вещи. Думаю, ему нужно прийти к соглашению с Йосом, чтобы они говорили на одном языке и помогли Максу выиграть чемпионство. В данный момент они не помогают сами себе.

И мы знаем, что Йос разочарован, мы все знаем, что Йос не может держать рот на замке. Опять же, я не критикую его за это, но хорошо ли это для его сына, я не знаю. Однако тяжело сказать, кто прав, а кто нет, если не видишь динамику внутри команды.

Ведь я не судья, кстати, так что не сужу людей и то, что они говорят в прессе. Конечно, Йос любит делиться своим мнением с людьми. И, полагаю, он может это делать и знает, каковы последствия, так как он тоже умный парень», – заявил Гюнтер.

Гюнтер Штайнер о наказании Ферстаппена за мат: «Думаете, дети никогда не слышали слово «#####»?»

Гюнтер Штайнер: «В 2026 году вижу Ферстаппена в «Мерседесе»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
logoФормула-1
logoЙос Ферстаппен
logoХаас
logoМакс Ферстаппен
logoГюнтер Штайнер
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Формула E» рассматривает введение «золотых кругов». «У нас клоунада и без этой штуки», – заявил один из гонщиков (The Race)
8вчера, 17:08
Гюнтер Штайнер о «невидимом» Стролле: «Ланса совершенно не замечаешь. Он никогда не был молодым, никогда не станет старым, он выше правил»
9вчера, 15:39
Тото Вольфф: об Антонелли: «Цель – создать новую историю успеха, как случилось с Хэмилтоном»
14вчера, 15:06
Отмар Сафнауэр дважды платил всей «Форс-Индии» из своего кармана: «Это были миллионы»
3вчера, 14:40
Алекс Албон о Риккардо: «Представляю, что выступления Бермэна и Колапинто мотивировали «Ред Булл» подумать о молодежи»
вчера, 13:41
Гюнтер Штайнер: «Лоусон напоминает Пиастри: умный, ждет свой шанс, не открывает рот, просто учится»
4вчера, 13:04
Глава «Трассы Америк» ждет Риккардо на Гран-при США: «Фанаты не обязательно приходят за пилотажем Даниэля. Мы его займем»
3вчера, 11:43
Ферстаппен подал заявку на товарный знак Simply Lovely
3вчера, 10:48Фото
Фелипе Масса: «Стремлюсь к признанию себя чемпионом-2008, потому что заслуживаю этого»
18вчера, 10:21
Киану Ривз дебютировал в профессиональных автогонках. Актер занял 25-е место из 35 участников
3вчера, 09:30Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15
8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
10 сентября, 13:56Фото
Артем Шабанов досрочно стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии 2024
9 сентября, 12:59Фото
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 сентября, 07:10