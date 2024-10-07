Гюнтер Штайнер: «Озадачен плохими отношениями Хорнера и Ферстаппена-старшего. Йос не может держать рот на замке – не знаю, хорошо ли это для Макса»

Штайнер высказался о вражде между Хорнером и Ферстаппеном-старшим.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер признался, что не понимает, почему между боссом «Ред Булл » Кристианом Хорнером и Йосом Ферстаппеном – отцом пилота Макса Ферстаппена – настолько плохие отношения.

«Я немного озадачен, ведь обычно Кристиан очень хорошо видит такие вещи. Думаю, ему нужно прийти к соглашению с Йосом, чтобы они говорили на одном языке и помогли Максу выиграть чемпионство. В данный момент они не помогают сами себе.

И мы знаем, что Йос разочарован, мы все знаем, что Йос не может держать рот на замке. Опять же, я не критикую его за это, но хорошо ли это для его сына, я не знаю. Однако тяжело сказать, кто прав, а кто нет, если не видишь динамику внутри команды.

Ведь я не судья, кстати, так что не сужу людей и то, что они говорят в прессе. Конечно, Йос любит делиться своим мнением с людьми. И, полагаю, он может это делать и знает, каковы последствия, так как он тоже умный парень», – заявил Гюнтер.

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