  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
2

Штайнер выиграл один из судебных исков против «Хааса»

Гюнтер Штайнер победил в одном из судебных дел против «Хааса».

Бывший руководитель американской команды судится со своими прошлым работодателями. В своим иске Штайнер утверждает, что команда «Хаас», а конкретно ее владелец Джин Хаас, не выполнил ряд контрактных обязательств при прекращении действия соглашения.

В ответ «Хаас» подал в суд на Штайнера за то, что тот, якобы без разрешения, использовал торговые марки, принадлежащие «Хаасу», в своей автобиографии.

Тем не менее, суд центрального округа Калифорнии отклонил иск «Хааса» к Штайнеру. В вердикте судья объяснил, что у Штайнера не было другого выбора, кроме как включить в свою книгу торговые марки, принадлежащие «Хаасу», поскольку ему было нужно достоверно изложить информацию о происходившем в «Формуле-1». В вердикте отмечается, что подобное происходит во многих спортивных автобиографиях.

Гюнтер Штайнер: «Ставлю на Норриса в борьбе за титул»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Today
logoФормула-1
Джин Хаас
logoХаас
logoГюнтер Штайнер
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кристиан Хорнер попрощался с Риккардо: «Ты всегда будешь оставаться частью семьи «Ред Булл»
7сегодня, 07:41
Лиам Лоусон: «Знал обо всем примерно последние две недели, но не мог ничего и никому рассказывать»
3сегодня, 06:57
Гюнтер Штайнер: «Ставлю на Норриса в борьбе за титул»
13вчера, 18:39
Гельмут Марко: «Риккардо проинформировали об уходе, быстрейший круг стал достойным прощальным выступлением»
11вчера, 17:35
Даниэль Риккардо: «В «Ф-1» было весело, я бы ничего не поменял»
6вчера, 17:08
Гельмут Марко: «У Риккардо исчез инстинкт убийцы после «Ред Булл»
31вчера, 16:50
Риккардо выиграл 8 гонок, завоевал 32 подиума и попал в топ-10 по проведенным Гран-при в истории «Ф-1»
12вчера, 16:11
Риккардо покинул «РБ», Лоусон стал напарником Цуноды
72вчера, 15:52
Серхио Перес: «Ничего не мог сделать с болидом «Ред Булл» в последние 6 месяцев, думал только о том, что можно попасть в аварию в любой момент»
6вчера, 15:45
«Мерседес» готовит существенный пакет обновлений для Гран-при США
3вчера, 14:22
Ко всем новостям
Последние новости
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15
8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
10 сентября, 13:56Фото
Артем Шабанов досрочно стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии 2024
9 сентября, 12:59Фото
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 сентября, 07:10
Александр Мезенцев выиграл Кубок Санкт-Петербурга по дрифту 2024
3 сентября, 11:17Фото
Шестой этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Красное Кольцо» в Красноярске 7 и 8 сентября
2 сентября, 13:29Фото
8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway
29 августа, 14:27Фото