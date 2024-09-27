Штайнер выиграл один из судебных исков против «Хааса»

Гюнтер Штайнер победил в одном из судебных дел против «Хааса».

Бывший руководитель американской команды судится со своими прошлым работодателями. В своим иске Штайнер утверждает, что команда «Хаас», а конкретно ее владелец Джин Хаас , не выполнил ряд контрактных обязательств при прекращении действия соглашения.

В ответ «Хаас» подал в суд на Штайнера за то, что тот, якобы без разрешения, использовал торговые марки, принадлежащие «Хаасу», в своей автобиографии.

Тем не менее, суд центрального округа Калифорнии отклонил иск «Хааса» к Штайнеру. В вердикте судья объяснил, что у Штайнера не было другого выбора, кроме как включить в свою книгу торговые марки, принадлежащие «Хаасу», поскольку ему было нужно достоверно изложить информацию о происходившем в «Формуле-1». В вердикте отмечается, что подобное происходит во многих спортивных автобиографиях.

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