Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»

В Ростове-на-Дону на гоночной конфигурации у стадиона «Ростов Арена» завершился первый в истории Кубок России по дрифту «Teboil Суперфинал РДС», участие в котором приняли сильнейшие спортсмены страны.

В полуфиналах представители двух ведущих чемпионатов – Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) и межрегиональной серии RDS Europe – оказались представлены поровну, однако в финал пробились пилоты RDS GP, а их коллеги из «младшего» турнира поборолись за третье место.

Уже на стадии парных заездов Топ-16 начались напряженные дуэли. Дмитрий Ермохин из команды АВТОБАН AIMOL из-за поломки двигателя проиграл в заезде с лидером Takayama Forward Auto Георгием Чивчяном. Роман Тиводар (Takayama Forward Auto) стал победителем в дуэли с Андреем Астаповым (LUKOIL Racing Drift Team), который из-за проблем со сцеплением протаранил своего соперника.

Заезды Топ-8 начались с поражения победителя квалификации Сергея Кузнецова – пилот АВТОБАН AIMOL потерялся в дыму позади Георгия Чивчяна и не смог сохранить контроль над машиной. Данила Воробьев (LUKOIL Racing Drift Team) в плотной борьбе взял верх над Арсением Варавиным, Роман Тиводар победил Никиту Шикова (Carville Racing), а Иван Пальмин (Carville Racing) и Артем Лейтис (Lemarc Yakhnich Motorsport Winline Team) стали авторами самой продолжительной дуэли уик-энда. Потребовалось два перезаезда (ОМТ), в которых судьи так и не смогли выявить победителя – в такой ситуации по регламенту победителем становится тот пилот, кто квалифицировался выше. В итоге в полуфинал вышел Иван Пальмин.

В Топ-4 соперником Георгия Чивчяна стал Данила Воробьев, а Ивану Пальмину предстояло сразиться с Романом Тиводаром. В итоге в финале встретились Георгий и Роман, а Даниле и Ивану выпало определять обладателя третьего места.

Дуэль за «бронзу» завершилась, едва начавшись – Воробьев допустил контакт с лидирующим Пальминым, что привело к повреждению обеих машин. В Carville Racing сочли, что починить автомобиль Ивана не успеют, а с учетом того, что виновником в столкновении судья признал Данилу, третье место в Кубке России «Teboil Суперфинал РДС» досталось бронзовому призеру RDS Europe Ивану Пальмину.

Финальное сражение уик-энда прошло в полном формате, но тоже не без инцидента. Под занавес второго заезда хита Роман Тиводар допустил контакт с лидирующим Георгием Чивчяном – Георгий отправился за пределы трассы. Виновником столкновения оказался Тиводар, так что Георгий Чивчян стал победителем «Teboil Суперфинал РДС» и первым в истории обладателем Кубка России по дрифту. Роман занял второе место, и за счет своего дубля пилоты обеспечили Takayama Forward Auto победу в командном зачете.

Кубок России «Teboil Суперфинал РДС». Личный зачет. Топ-3:

Георгий Чивчян (Takayama Forward Auto) – 214 баллов;

Роман Тиводар (Takayama Forward Auto) – 191 балл;

Иван Пальмин (Carville Racing) – 181 балл;

Кубок России «Teboil Суперфинал РДС». Командный зачет. Топ-3:

Takayama Forward Auto – 405 баллов;

Carville Racing – 295 баллов;

LUKOIL Racing Drift Team – 246 баллов.