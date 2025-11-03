0

Гоночный инженер Окона: «В детстве хотела стать пилотом «Формулы-1»

Гоночный инженер Окона рассказала о себе.

Лаура Мюллер – гоночный инженер пилота «Хааса» Эстебана Окона – поделилась ранними воспоминаниями из жизни.

«Я всегда смотрела «Формулу-1» по воскресеньям. И в детстве хотела стать пилотом «Формулы-1». В то время никто не воспринял это всерьез, а, будучи ребенком, т не знаешь, как попасть в картинг. Вот почему этого так и не случилось. Я никогда не управляла картом на профессиональном уровне», – рассказала Мюллер.

Кроме того, Лаура немного рассказал о работе в «Хаасе» – в частности, с Оконом.

«У нас с Эстебаном все идет хорошо. Мы придерживаемся открытого обсуждения.

Многие не знают, что мы принимаем много решений в воскресенье. Конечно, к вечеру субботы у нас собрана вся информация, но в воскресенье многое меняется – например, погода, которая очень сильно влияет на стратегию».

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
