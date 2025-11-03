0

Зак Браун: «Макларен» не обращает внимания на внешний шум»

В «Макларене» стараются не обращать внимания на мнение окружающих.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун объяснил, что делает команда для сохранения лидерства в «Ф-1».

«Мы продолжаем концентрироваться на себе и не обращаем внимания на внешний шум.

Последнее, что я хотел бы добавить, это то, что мы выиграли те четыре гонки, где я хотел одержать победы в этом году.

Мы хотели победить в Бахрейне для нашего босса, мы хотели победить в Монако для «Тройной короны» – и потому что это Монако. И мы хотели выиграть в Австралии и Сильверстоуне, поскольку это домашние этапы для наших пилотов.

Если бы в начале года вы спросили меня, какие четыре гонки мы хотели бы выиграть, то я бы назвал именно эти», – сказал Браун.  

Сколько заработают пилоты «Ф-1» в 2026-м? $339 млн на всех, Ферстаппен впереди Хэмилтона на $5 млн
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
logoФормула-1
logoМакларен
logoЗак Браун
