6

«Ф-1» ответила на критику трансляции в Сингапуре: «Мы не показываем ничего, что вводит в заблуждение»

В «Ф-1» прокомментировали критику со стороны Алонсо.

Директор «Ф-1» по трансляциям и медиа Дин Локк считает несправедливой критику, высказанную Фернандо Алонсо по поводу показа Гран-при Сингапура.

Ранее сообщалось, что испанцу не понравилось, что в трансляцию не попало много событий из гонки – в частности, его борьба с Льюисом Хэмилтоном на последних кругах.

«Мы несем ответственность за то, чтобы рассказать историю справедливым и точным образом. Поэтому мы не показываем ничего, что вводит в заблуждение или имеет другие намерения.

Фернандо потрясающий. Его способность так хорошо управлять болидом и в то же время находить время, чтобы беспокоиться о трансляциях, впечатляет. Но мы не его рупор.

Наша задача – сохранять честность и позволять фанатам чувствовать себя вовлеченными в процесс. Мы можем рассказывать невероятные истории, можем показывать гонки с точки зрения двух напарников и все в этом духе. Но нужно сохранять осторожность, поскольку порой пилоты критикуют команду, не зная всех фактов.

Нужно избегать искажения реальности. Мы хотим создать чувство восторга, перенести фанатов в кокпит и показать, кем на самом деле является пилот – но мы хотим не перестараться и обойтись без излишних сенсаций.

Я помню, как раньше Фернандо говорил по радио на итальянском, и когда мы полностью переводили его на английский, то он перестал так делать. Так что да, бывают разные намерения. Мы стараемся подходить к этому с умом», – сказал Локк.

Алонсо раскритиковал «Формулу-1» за показ Гран-при Сингапура
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
logoФернандо Алонсо
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoАстон Мартин
