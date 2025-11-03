Кайл Ларсон стал двукратным чемпионом NASCAR
Пилот «Хендрик Моторспортс» Кайл Ларсон забрал титул в финале сезона-2025 NASCAR на овале «Феникс Рейсвей».
За победу в чемпионате на последнем этапе плей-офф боролись четыре гонщика: Кайл Ларсон («Шевроле»), Дэнни Хэмлин («Тойота»), Чейз Бриско («Тойота») и Уильям Байрон («Шевроле»).
Хэмлин сохранял уверенное лидерство на последних кругах. Однако всего за пару кругов до финиша гонку прервали желтым флагом из-за случившегося позади инцидента.
Пилоты отправились за свежей резиной. Ларсон поменял два колеса, в то время как Хэмлину заменили все четыре. Таким образом Кайл вышел в лидеры перед овертаймом, после чего уверенно финишировал впереди конкурентов.
Для Ларсона это второе чемпионство в высшем дивизионе NASCAR.
