Джонатан Уитли о Бортолето: «Больше всего меня удивила его зрелость»
Руководитель «Заубера» рассказал, чем его впечатлил новичок этого сезона Габриэл Бортолето.
«Думаю, больше всего меня удивила его зрелость. Когда ты учитываешь его возраст, то поражает, с какой зрелостью он подходит к разочарованию и прочим проблемам, которые возникают у него как у пилота, который проводит первый сезон.
Я уже говорил о его подходе к работе. Если он может работать в симуляторе, то он в симуляторе. Если он не может работать в симуляторе, то он в симуляторе.
Также, мне кажется, у него очень хорошо получается общаться с командой инженеров. И последнее – это его способность быстро адаптироваться к сложной трассе.
Он освоился в Монако. Его единственный контакт с барьером случился в гонке. То же самое в Баку. И в Сингапуре. У него невероятно зрелый подход. Меня очень воодушевляют его выступления», – сказал Уитли.
