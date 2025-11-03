Джонатан Уитли о Бортолето: «Больше всего меня удивила его зрелость»

В «Заубере» объяснили, почему довольны Бортолето.

Руководитель «Заубера » рассказал, чем его впечатлил новичок этого сезона Габриэл Бортолето .

«Думаю, больше всего меня удивила его зрелость. Когда ты учитываешь его возраст, то поражает, с какой зрелостью он подходит к разочарованию и прочим проблемам, которые возникают у него как у пилота, который проводит первый сезон.

Я уже говорил о его подходе к работе. Если он может работать в симуляторе, то он в симуляторе. Если он не может работать в симуляторе, то он в симуляторе.

Также, мне кажется, у него очень хорошо получается общаться с командой инженеров. И последнее – это его способность быстро адаптироваться к сложной трассе.

Он освоился в Монако. Его единственный контакт с барьером случился в гонке. То же самое в Баку. И в Сингапуре. У него невероятно зрелый подход. Меня очень воодушевляют его выступления», – сказал Уитли.

