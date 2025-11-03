Лоран Мекьес: «Не переживаю по поводу смены регламента»

Мекьес поделился ожиданиями от сезона-2026.

Руководитель «Ред Булл » отметил, что чувствует себя спокойно в преддверии нового регламента, несмотря на то что команда активно продолжает работать над машиной текущего сезона.

«Я не переживаю. Мы испытываем очень позитивное чувство от прыжка в неизвестность – вероятно, это важнее переживаний о том, что может произойти.

Даже если борьба в пелотоне станет плотнее, будет трудно справиться лучше, чем сейчас. На данный момент каждую гонку на победу претендует сразу четыре команды – с этим трудно сравниться.

Но даже если в пелотоне появится больше сильных участников, то это создаст зрелище, за которым, уверен, вам будет приятно наблюдать. И вызовет сильную реакцию со стороны инженеров – этих гигантов, которые готовятся к этим правилам», – сказал Мекьес.

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?

