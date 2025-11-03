0

Болид Сенны 1991 года выставили на аукцион за 15 миллионов долларов

Болид Сенны выставили на аукцион.

Болид «Макларена» MP4/6, на котором Айртон Сенна выступал в сезоне-1991 и выиграл домашний Гран-при, будет продан на аукционе.

Предполагаемая цена – 12-15 миллионов долларов.

Сообщается, что у болида рабочий мотор V12 мощностью 720 л.с. Его восстановило подразделение «Макларена» по сохранению наследия.

Джонни Херберт: «Ферстаппен внушает другим страх – то же самое было с Сенной, Простом и Шумахером»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
деньги
logoФормула-1
logoМакларен
logoАйртон Сенна
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гюнтер Штайнер: «Возможность снова стать руководителем команды «Формулы-1» меня не привлекает»
вчера, 19:24
Шарль Леклер сделал предложение своей девушке Александре Сен-Мле
вчера, 18:48
Льюис Хэмилтон: «Проблема новых трасс в том, что у них зачастую нет характера»
вчера, 18:39
Оливер Бермэн: «Стараюсь брать пример с Ферстаппена. прямо сейчас именно он является самым талантливым и быстрым гонщиком «Ф-1»
вчера, 17:55
Берни Экклстоун: «Переход в «Индикар» пошел бы на пользу Мику Шумахеру»
вчера, 17:06
Джеймc Хинчклифф: «Норрис после неудачи может шутить и улыбаться. Из Хэмилтона же в плохой день и трех слов не вытянуть»
вчера, 16:29
Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» может заработать очки во всех оставшихся гонках сезона»
вчера, 15:59
Валттери Боттас: «Мы с Пересом способны думать в первую очередь о команде, а не о том, как опередить друг друга»
вчера, 15:49
Жак Вильнев о трудностях Пиастри: «Правда ли Оскар сделал шаг вперед или Норрис просто был не в форме? Пиастри достиг своего пика»
вчера, 15:40
Главный инженер «Ред Булл»: «Ферстаппен невероятен. Он помогает объединить команду»
вчера, 15:00
Ко всем новостям
Последние новости
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50