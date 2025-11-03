Болид Сенны 1991 года выставили на аукцион за 15 миллионов долларов

Болид Сенны выставили на аукцион.

Болид «Макларена» MP4/6, на котором Айртон Сенна выступал в сезоне-1991 и выиграл домашний Гран-при, будет продан на аукционе.

Предполагаемая цена – 12-15 миллионов долларов.

Сообщается, что у болида рабочий мотор V12 мощностью 720 л.с. Его восстановило подразделение «Макларена » по сохранению наследия.

