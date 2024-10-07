Гельмут Марко о Ферстаппене и Антонелли: «Макс есть Макс. Кими сначала нужно проявить себя»
Антонелли рано сравнивать с Ферстаппеном, убежден Марко.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался об одаренности пилота «Формулы-1» Андреа Кими Антонелли, который в 2025 году займет место Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе».
«Меня впечатлила его скорость», – заявил австриец Formel1.de.
В то же время Марко считает неуместными сравнения Антонелли с лидером «Ред Булл» Максом Ферстаппеном:
«Макс есть Макс. [Кими] сначала нужно проявить себя».
Австриец также признал, что «Ред Булл» следил за перспективным юниором «Мерседеса»:
«Разумеется, но невозможно заполучить всех».
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
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