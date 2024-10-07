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Гельмут Марко о Ферстаппене и Антонелли: «Макс есть Макс. Кими сначала нужно проявить себя»

Антонелли рано сравнивать с Ферстаппеном, убежден Марко.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался об одаренности пилота «Формулы-1» Андреа Кими Антонелли, который в 2025 году займет место Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе».

«Меня впечатлила его скорость», – заявил австриец Formel1.de.

В то же время Марко считает неуместными сравнения Антонелли с лидером «Ред Булл» Максом Ферстаппеном:

«Макс есть Макс. [Кими] сначала нужно проявить себя».

Австриец также признал, что «Ред Булл» следил за перспективным юниором «Мерседеса»:

«Разумеется, но невозможно заполучить всех».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoЛьюис Хэмилтон
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoМерседес
logoФормула-2
logoМакс Ферстаппен
logoАндреа Кими Антонелли
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