Гельмут Марко о Ферстаппене и Антонелли: «Макс есть Макс. Кими сначала нужно проявить себя»

Антонелли рано сравнивать с Ферстаппеном, убежден Марко.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался об одаренности пилота «Формулы-1» Андреа Кими Антонелли , который в 2025 году займет место Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе ».

«Меня впечатлила его скорость», – заявил австриец Formel1.de.

В то же время Марко считает неуместными сравнения Антонелли с лидером «Ред Булл» Максом Ферстаппеном :

«Макс есть Макс. [Кими] сначала нужно проявить себя».

Австриец также признал, что «Ред Булл» следил за перспективным юниором «Мерседеса»:

«Разумеется, но невозможно заполучить всех».

Тото Вольфф: «Мерседес» хочет, чтобы Антонелли пришел свежим, не зараженным опытом «Уильямса»

Тото Вольфф: об Антонелли: «Цель – создать новую историю успеха, как случилось с Хэмилтоном»