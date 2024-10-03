Тото Вольфф: «Мерседес» хочет, чтобы Антонелли пришел свежим, не зараженным опытом «Уильямса»

Вольфф объяснил, почему не обкатал Антонелли в «Уильямсе».

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф порассуждал о пути Андреа Кими Антонелли , который займет место Льюиса Хэмилтона в 2025 году.

В отличие от будущего напарника Джорджа Расселла , выступавшего за «Уильямс», итальянец сразу присоединится к топ-команде.

«Пришло время для смены поколений после ухода Льюиса. Как раньше ничего не будет. В следующем году мы будем иметь дело с молодой командой. То, что мы начнем сезон с Джорджем и Антонелли, знаменует старт новой эры. Предыдущая эра была замечательной, и теперь пришла пора перевернуть страницу и начать все заново.

Причина, почему Антонелли сразу сядет в «Мерседес», а не дебютирует в «Уильямсе», следующая: мы хотим, чтобы он был свежим, не зараженным, если можно так выразиться, внешним опытом.

Если бы он сначала пошел в другую команду, то научился бы другим вещам, поведению, по-другому бы отмечал технические моменты. Мы хотим этого избежать. Я считаю, есть одни плюсы, если ты изначально берешь молодого пилота.

Конечно, мы интересовались Ферстаппеном, однако сразу стало понятно, что он, весьма вероятно, не перейдет в «Мерседес». Так что Кими был лучшим выбором.

Мы хотим начать новую главу в «Мерседесе». Это захватывающее время, и мы полагаем, что нашли нужное сочетание пилотов на будущее.

В лице Льюиса уходит икона. Что касается «Феррари» и следующего сезона, будет огромный шум, это решение приведет к необычайным последствиями», – заявил Вольфф в интервью Autosprint.

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